Pedro Ruiz: 'La moción de censura de Sánchez a Rajoy llegó para 'limpiar la corrupción'. El resultado es su prolongación'

El comunicador Pedro Ruiz ha recordado la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018 y ha opinado que el actual presidente del Gobierno está cayendo en lo mismo que él condenó del PP hace años.

Pedro Ruiz recuerda la moción de censura de Sánchez a Rajoy y es claro: 'Llegó para 'limpiar la corrupción '.

El resultado es su prolongación' El comunicador considera que el actual presidente del Gobierno está cayendo en lo mismo que él condenó del PP hace años El 1 de junio de 2018, Mariano Rajoy dejaba su puesto de presidente del Gobierno de España después de que saliese adelante la presentada por el PSOE de Pedro Sánchez, motivada por la implicación del PP en los casos de corrupción Gürtel y que fue la primera de toda la democracia española en prosperar y, como consecuencia, la primera vez que un presidente dejaba el cargo sin que hubiera elecciones, una petición del Rey o un golpe de Estado.

Como principal motivo de echar el líder popular del Gobierno, la portavoz de los populares, Ester Muñoz, indicó entonces. Y, aunque Sánchez consiguió en su momento los apoyos necesarios y mantenerse desde entonces en el poder, a día de hoy muchos consideran que se encuentra en la misma situación que él señaló en su momento como razón de sobra para dejar la Moncloa.

Pedro Ruiz opina rotundo sobre la moción de censura que echó a Rajoy y puso a Sánchez en el Gobierno Aunque no pertenece a ningún partido, otra de las figuras públicas que ha querido dar a conocer su opinión en este aniversario de la moción de censura ha sido El comunicador, como es ya usual, ha compartido una reflexión al respecto en su perfil de X. Llegó para 'limpiar la corrupción'. El resultado es su prolongación Hace 8 años, ocho!

, de la moción de censura que echó al gobierno de Rajoy. Llegó para 'limpiar la corrupción'. El resultado es su prolongación. La pescadilla que se muerde la cola.

A juzgar por sus palabras, Pedro Ruiz considera que a pesar de que desde el PSOE se presentaban como la alternativa limpia con la que dejar la corrupción atrás, las últimas noticias sobre, la sombra del caso Koldo, Ábalos y Cerdán o las investigaciones al hermano de Pedro Sánchez, hacen que esos valores anunciados hace ocho años estén cayendo ahora en saco roto. Con la frase 'es la pescadilla que se muerde la cola' Ruiz estaría indicando que entre ambos partidos mayoritarios hay una tendencia corrupta que no parece tener fin, algo que comparten algunos usuarios de la citada red social que opinan que el caso de corrupción actual es peor.

Y se supone que se va a eliminar poniendo nuevamente a los que echó? Lo malo es que no parece haber alternativa. Es un susto o muerte de manual. Y los chicos de Santivago tampoco son ninguna alternativa.

Sólo se ha de ver lo bien que lo están haciendo donde co-gobiernan





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