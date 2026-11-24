El artista Pedro Ruiz califica de ridículo el barómetro del CIS que sitúa al PSOE por delante. Analizamos el debate sobre la confianza en los datos electorales.

El artista Pedro Ruiz ha lanzado una crítica contundente contra la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicada de cara a las elecciones generales del 29N. Ruiz calificó el estudio de intención de voto como ridículo, cuestionando la metodología y los resultados que otorgan una ventaja clara al Partido Socialista. Esta opinión se suma a un debate público creciente sobre la credibilidad de las predicciones electorales en vísperas de los comicios.

La opinión de Pedro Ruiz sobre la encuesta del CIS

Pedro Ruiz no necesita más de dos palabras para expresar su desacuerdo total con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. El artista considera que el estudio es una burla a la inteligencia electoral y señala una falta evidente de profesionalidad. Para Ruiz, los resultados son tan distorsionados que provocan vergüenza ajena, especialmente al contrastarlos con otras encuestas privadas.

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Datos del CIS frente a otras consultoras

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigida por José Félix Tezanos, sitúa al PSOE líder con una ventaja de 9,7 puntos sobre el Partido Popular. El barómetro indica que el PSOE obtendría un 34,4 por ciento de los votos, mientras que el Partido Popular alcanzaría el 24,7 por ciento. Estos números otorgan al PSOE una perspectiva favorable para formar gobierno tras las elecciones del 29N.

Sin embargo, otras grandes empresas demoscópicas presentan un escenario completamente distinto. Por ejemplo, GAD3, presidido por Narciso Michavila, revela que el apoyo a Alberto Núñez Feijóo es superior al de Pedro Sánchez. En este barómetro, el 33,1 por ciento de los encuestados votaría al candidato popular, frente al 28,4 por ciento que daría su apoyo al líder socialista. Esta diferencia contradice frontalmente la tendencia del CIS.

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El origen de la controversia política

La disputa en los datos ha generado sospechas de manipulación política entre parte de la ciudadanía. Pedro Ruiz y otros críticos alegan que los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas están contaminados por la cercanía entre José Félix Tezanos y Pedro Sánchez. El sociólogo fue nombrado presidente del CIS por el gobierno en 2018, lo que ha alimentado la teoría de un sesgo a favor del PSOE.

Este contexto explica por qué muchas personas dudan de la imparcialidad de los sondeos oficiales. Aunque los socialistas reconocen que su campaña ha tenido momentos favorables, la discrepancia abismal con las consultoras privadas alimenta la desconfianza. Los votantes en el extranjero y en las urnas españolas debaten activamente sobre si los datos reflejan la realidad o una estrategia política premeditada.

Implicaciones para las elecciones del 29N

Los comicios del 29N se acercan rápidamente y los resultados definitivos definirán el futuro político de España. La controversia sobre los sondeos obliga a los partidos a ajustar sus estrategias finales. El Partido Popular busca remontar la diferencia de votos, mientras que el PSOE intenta mantener el ritmo para asegurar la victoria. La sociedad española espera con impaciencia conocer si las urnas validarán los datos del CIS o confirmarán el escenario de las encuestas privadas. La transparencia y el rigor en el recuento serán clave para restablecer la confianza en las instituciones electorales.