Pedro Porro: 'Llevamos 30 partidos sin perder y es muy importante para la confianza'

El lateral de la selección española habla sobre la racha invicta, su competencia con Marcos Llorente, su compatibilidad con Lamine Yamal y sus recuerdos del Mundial de 2010.

El lateral derecho de la selección española , Pedro Porro , ha concedido una entrevista en la que ha abordado diversos temas relacionados con el Mundial , su competencia con Marcos Llorente y su futuro.

El jugador del Tottenham ha destacado la racha de imbatibilidad del equipo: 'Llevamos 30 partidos sin perder y es muy importante para la confianza'. Según Porro, la presión se gestiona de manera positiva y el grupo está preparado para afrontar el torneo con optimismo. El defensa extremeño ha reconocido que jugar esta competición es un sueño para cualquier futbolista, y que el equipo siente el apoyo de todo un país.

'Sabemos que tenemos a un país detrás nuestra. Ojalá darles una alegría', ha manifestado con ilusión. En cuanto a la titularidad, Porro ha asegurado que se ve muy bien y que está listo para competir.

'Me veo muy bien. Sé que tengo un compañero muy bueno como Marcos. Estamos los dos preparados. Cualquiera de los dos va a dar todo por el país', ha declarado.

El jugador del Atlético de Madrid parece partir con ventaja, pero Porro confía en sus posibilidades y en el trabajo que ha realizado para llegar en plenas condiciones. Sobre la banda derecha, el lateral ha hablado de su compatibilidad con Lamine Yamal, a quien considera 'el jugador más importante del equipo'. A pesar de que ambos vienen de superar lesiones, Porro ha destacado su buen estado de ánimo y su integración en el grupo.

'Lamine y Nico están recuperándose al 100%. Vienen de una lesión complicada los dos. Son cosas que te pueden pasar. Están felices, están con el grupo y eso es lo más importante', ha señalado.

El futbolista también ha recordado cómo vivió el Mundial de 2010, con la ilusión de repetir aquella gesta.

'Todo el mundo tiene el recuerdo de 2010 con el gol de Iniesta. Recuerdo bañarme con mis amigos en la plaza de mi pueblo', ha rememorado con nostalgia. Porro ha afirmado que si le toca debutar, estará pensando en su familia y en las personas que le apoyaron desde el principio.

'Ellos son los que estuvieron conmigo cuando no era nadie', ha subrayado. Acerca de su futuro, el defensa ha preferido no pronunciarse, pese a los rumores que le sitúan fuera del Tottenham.

'Se gestiona después del Mundial. Tengo contrato. No he leído nada sobre el City', ha zanjado. Por último, ha reiterado su compromiso con la selección y su deseo de disfrutar al máximo de esta experiencia única junto a sus compañeros.

El equipo español, dirigido por Luis de la Fuente, buscará su cuarto título mundial tras los logros de 2010 y las recientes conquistas en la Nations League y la Eurocopa. La afición confía en que esta generación pueda devolver la alegría a un país que vive con pasión el fútbol. Con jugadores como Porro, la selección suma talento, juventud y experiencia para afrontar el desafío que se avecina.

La concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha sido el escenario de los últimos entrenamientos previos al viaje a Qatar, donde España debutará en el Grupo E. La ilusión está a flor de piel y cada jugador es consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta roja. Pedro Porro, con su carácter humilde y trabajador, se ha ganado un lugar en la convocatoria y está determinado a aprovechar cada minuto que el seleccionador le conceda.

Su historia de superación, desde sus inicios en el fútbol modesto hasta llegar a la Premier League, es un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el deporte rey. Ahora, con el Mundial en el horizonte, Porro tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo en la historia del fútbol español





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