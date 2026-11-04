Pedro Marco de la Peña enfrenta decisión tras dimisión de Óscar Puente en Adif

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, debe definir su futuro inmediato tras la renuncia de Óscar Puente por los accidentes ferroviarios en Córdoba.

Óscar Puente ha decidido presentar su dimisión al ministerio tras la tragedia en Urda, lo que deja a Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, en una encrucijada profesional decisiva. Este miércoles, el máximo responsable de la gestora de infraestructuras ferroviarias preside un consejo extraordinario para votar la renovación del convenio con la Administración General del Estado, mientras evalúa su propia continuidad en el cargo.

Estrategia y Financiación Infraestructural

El consejo de administración se reúne con el objetivo de aprobar las aportaciones económicas del Ministerio de Transportes entre 2026 y 2030, un acuerdo supervisado por el Ministerio de Hacienda que busca garantizar la sostenibilidad de la red convencional y de alta velocidad. Durante el mandato anterior, esta transferencia ascendió a más de 12.000 millones de euros, de los cuales 4.000 millones se destinaron específicamente a la alta velocidad, calculándose un coste de un millón de euros por kilómetro.

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Adif financia sus operaciones mediante los cánones que cobra a los operadores Iryo y Ouigo, así como a Renfe, por el uso de las vías. Estos ingresos han experimentado un crecimiento vertiginoso debido al aumento del tráfico ferroviario, un factor que ahora se encuentra en el centro del debate público sobre la capacidad de la red para absorber la demanda actual sin comprometer la seguridad.

Presión de la Agencia Estatal y Actores Clave

La situación de Pedro Marco de la Peña se ha complicado considerablemente por las denuncias formales presentadas ante la Agencia Estatal de la Seguridad Ferroviaria (AESF). Operadores comerciales, maquinistas y trabajadores de Adif han enviado cartas advirtiendo sobre un riesgo grave en la gestión de la seguridad de la circulación, solicitando que la AESF ejerza sus competencias legales para intervenir en la empresa e imponer medidas cautelares.

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Esta presión institucional llega apenas dos días después de que Óscar Puente anunciara medidas de seguridad, lo que ha quedado como una desautorización pública hacia el presidente de Adif. Entre las demandas sindicales figura una petición unánime para circular obligatoriamente a 40 kilómetros por hora después de cualquier caída del sistema LZB, una exigencia que el ministro no incluyó en su plan de recuperación de la confianza.

Consecuencias Políticas y Sindicales

La dimisión de Óscar Puente se presenta como una decisión tomada en conciencia, reconociendo la injusticia de permanecer en el cargo tras dos accidentes ferroviarios que suman un balance de 116 fallecidos. La tragedia de Adamuz, con 47 muertos en Córdoba, y el incidente en Urda han colocado a Adif bajo una lupa de escrutinio político sin precedentes, especialmente en un contexto electoral próximo.

Los sindicatos, liderados por CCOO, han anunciado trámites para convocar huelgas en Adif y Renfe, lo que generaría un profundo impacto social y económico. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Puente señaló al trabajador del centro de control, generando una filtración de audios que los operarios consideran un recurso desleal para evitar el foco de las responsabilidades, dejando a Pedro Marco de la Peña en el epicentro de la crisis.

Horizonte Electoral y Futuro del Transporte

El cambio en la estrategia de Óscar Puente, incluyendo la reducción de tráfico en el corredor Madrid-Sevilla y la prohibición del uso de determinadas tecnologías en zonas no cubiertas, deja sentadas las bases para que su sucesor defina la política de transportes antes de las elecciones. La próxima jornada electoral está fijada para el 17 de noviembre, momento en el que la gestión de la crisis ferroviaria será un tema central en el debate público.

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Pedro Marco de la Peña deberá responder a estas presiones mientras el consejo aprueba el convenio económico, ya que su posición como jefe operativo queda debilitada tras la salida de su mentor. La falta de respuesta a las medidas urgentes de los sindicatos y la continuidad de las huelgas amenazan con paralizar el sistema, obligando a buscar soluciones que trasciendan la actual gestión política del ministerio.