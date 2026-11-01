Pedro G. Romero cuestiona la autoría, el virtuosismo y el poder en el arte

Pedro G. Romero reflexiona sobre la autoría, la pureza del flamenco y la jerarquía cultural tras ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Aracena, Huelva, 1964. El artista, crítico, curador, comisario, escultor, escritor, investigador, director de cine y ensayista general es una figura poliédrica que opera como artista desde 1983. Recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2024, Romero ha sido objeto de una extensa entrevista que desmonta las etiquetas. A pesar de su vasta trayectoria, él mismo afirma que todo lo demás son variaciones de una misma esencia creativa. Su trabajo cuestiona abiertamente las jerarquías entre la alta cultura y lo popular.

La ambigüedad de la autoría artística

Uno de los temas centrales de su reflexión es la noción de autoría. Romero explica que, aunque se le llama para trabajar con flamencos o artistas contemporáneos, el trabajo es de ellos. Asegura que aunque haya tenido mucho que ver en la música o la coreografía, eso no lo convierte en músico ni en coreógrafo del espectáculo. Para él, el autor es quien impulsa el movimiento de ideas y empuja en una dirección concreta, encarnando el proyecto propio.

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Esta postura se puso a prueba cuando encargó obras a varios artistas siguiendo reglas claras. Estableció que se presentarían como obra de Pedro G. Romero, cuyo título iba a ser el autor. Un coleccionista de Pepe Espaliú le ofreció más dinero si renunciaba a la autoría, ya que la obra de Espaliú valía más. Romero rechazó la oferta, argumentando que sería absurdo pagar más por algo que ya se puede llevar más barato, destacando la importancia de las ambigüedades que hablan del estatus de la obra.

Virtuosismo versus habilidad técnica

Sobre su formación, Romero recuerda que estudió Bellas Artes en Sevilla gracias a Gabriel Ureña, un profesor del Partido Comunista que le impartió seminarios. Llegó con cierto nivel, pero la Facultad le supuso una gran decepción por su rutina. Incluso tuvo dos asignaturas pendientes que finalmente sacó con la insistencia de sus compañeros, ahora ya profesores. Critica la visión convencional del virtuosismo como mera habilidad técnica.

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Defiende que el verdadero virtuosismo es la facilidad, como cuando no se nota el trabajo de tocar el piano. Es una pericia que no muestra el esfuerzo, diferenciándose de la simple destreza manual. Esta visión se extiende a su crítica sobre cómo las administraciones, o el poder, deciden dónde deben vivir los gitanos. Cuando la arquitectura utópica fracasa, se opta por urbanizar y enraizar a las comunidades, ignorando sus condiciones de vida reales.

Cine versus arte: facilidades y explicaciones

Romero contrasta el campo del cine con el del arte, señalando que el primero le regala comodidades y facilidades para explicar sus proyectos. En el arte, todo está en manos de la genialidad y la manualidad. En un proyecto titulado La Posada, encargó retratos de caballos a fotógrafos de arquitectura. Estos le preguntaban si la foto era suya o de él, a lo que respondía que la foto era suya, aunque él pagaba y los creditaba. En el cine, nadie hace esas preguntas sobre la autoría.

Esta experiencia resalta la figura del ejecutor secundario, que en el arte suele ser considerado un artesano, mientras que en el cine su rol se diluye. Romero también menciona un incidente reciente donde alguien perdió un dedo intentando coger un dron en La Tomasa. Aunque anecdótico, sirve para ilustrar la realidad cruda que a menudo contrasta con las discusiones teóricas sobre el arte. Su enfoque es siempre práctico, buscando la resistencia cultural en los márgenes.

Resistencia cultural e imaginación

La entrevista toca también la pureza del flamenco y la resistencia cultural. Romero no se limita a un solo género, sino que abarca múltiples disciplinas. Cree en el poder de la imaginación en los márgenes, fuera de las instituciones tradicionales. Su trabajo busca romper las barreras entre lo erudito y lo popular, desafiando las normas establecidas. Esta postura le ha valido el reconocimiento nacional, pero también ha generado debates sobre la verdadera naturaleza de su contribución artística.

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Al final, para Romero, lo importante es la capacidad de operar en múltiples frentes sin perder la esencia. Su obra no se detiene en la forma, sino que busca conectar con la esencia del impulso creativo. Ya sea a través de la escultura, el cine o la curaduría, su objetivo sigue siendo el mismo: cuestionar, crear y resistir. La claridad de su mensaje y la profundidad de sus reflexiones lo convierten en una voz indispensable en el arte contemporáneo español.