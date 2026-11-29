El legendario ciclista Pedro Delgado comparte su filosofía de vida activa, el rol de la bicicleta eléctrica y cómo mantiene su forma física tras retirarse en 1994.

Pedro Delgado, la leyenda del ciclismo español con 66 años de edad, continúa dominando su rutina diaria con una vigorosa actividad que incluye marchas cicloturistas, sesiones de pádel, esquí y la búsqueda constante de nuevos desafíos personales. Su enfoque actual no se centra en la exigencia competitiva de un atleta de élite, sino en la preservación de la curiosidad por descubrir nuevos entornos y el disfrute puro del movimiento diario.

La carrera profesional de Pedro Delgado Robledo, nacido en Segovia en 1960, está marcada por victorias monumentales como el triunfo en el Tour de Francia de 1988 y las victorias en la Vuelta a España de 1985 y 1989. Aunque se retiró de la competición activa en 1994, el ciclismo ha permanecido como un eje fundamental en su existencia, permitiéndole transitar hacia una nueva etapa donde actúa como comentarista y aprecia la carretera desde una perspectiva renovada y reflexiva.

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La bicicleta como herramienta de salud integral

Para Pedro Delgado, mantenerse montado sobre una bicicleta representa una fuente esencial de salud tanto física como mental, equilibrando su bienestar general de manera constante. Se describe a sí mismo como un ciclista que prefiere la soledad del camino, aunque no evita salir en grupo cuando la situación lo requiere, valorando especialmente las salidas individuales donde puede realizar esfuerzos intensos para disipar las tensiones acumuladas durante el día a día.

Esta práctica se convierte en un ritual semanal que realiza entre tres y cuatro veces, priorizando el aspecto mental por encima del puramente físico. La velocidad sigue siendo un criterio importante en su entrenamiento, estableciendo una marca personal de 30 kilómetros por hora como promedio mínimo; si no alcanza esta cifra, indica a su amigo Carlos de Andrés que no registre el entrenamiento, demostrando que aún requiere el sudor y la exigencia para sentirse plenamente satisfecho.

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Adaptación tecnológica y mentalidad abierta

A pesar de su amor por el esfuerzo tradicional, Pedro Delgado ha incorporado una bicicleta eléctrica en su residencia de Biarritz, mostrando una actitud pragmática y abierta hacia la tecnología moderna. No se posiciona en contra de este invento, reconociendo que llegará un momento en que la asistencia eléctrica le permitirá continuar disfrutando del ciclismo cuando su cuerpo ya no pueda sostener el esfuerzo de una bicicleta convencional.

Actualmente, sus salidas se centran en la búsqueda de aventuras y la exploración de nuevos lugares, como subir montañas difíciles recomendadas por otros ciclistas. Escucha atentamente las señales de su cuerpo, sabiendo distinguir entre el cansancio y la capacidad de apretar el ritmo, una habilidad que desarrolló durante su carrera profesional cuando no contaba con potenciómetros ni relojes avanzados, dependiendo únicamente de sus propias sensaciones.

El papel de la bicicleta eléctrica en el futuro

La bicicleta eléctrica se presenta como una herramienta de continuidad vital que garantizará la permanencia en el deporte cuando la movilidad tradicional se vea limitada. Esta solución tecnológica permite mantener la conexión con la carretera sin interrupciones, asegurando que el ciclismo siga siendo el equilibrio físico y mental que Delgado valora por encima de todo.

El ciclista no especula con un límite temporal estricto, aceptando que dentro de diez o veinte años las circunstancias puedan cambiar, pero su compromiso actual es claro: mientras tenga la capacidad física, continuará disfrutando de todo lo que la actividad le ofrece. Esta visión a largo plazo refleja una madurez deportiva que trasciende los resultados竞技.

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Recomendaciones para el mantenimiento activo

Pedro Delgado ofrece un consejo directo para quienes desean mantenerse activos y alcanzar una mayor longevidad funcional, sugiriendo que la bicicleta es un deporte completo apto para cualquier edad, desde los diez hasta los noventa años. Subraya que caminar y pedalear son actividades excepcionales para la salud, disponibles tanto de forma individual como en grupo.

Ante la duda de cómo comenzar, su recomendación es práctica: adquirir una bicicleta y aprender a utilizarla, sabiendo que si llega un momento de dificultad, la opción eléctrica está disponible. Lo fundamental, según su experiencia, es no detener el movimiento y seguir disfrutando del proceso, independientemente de la edad o la condición física actual.