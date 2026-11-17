Pedro de la Rosa evalúa su participación en el Dakar con Aston Martin, mientras destaca la superioridad competitiva del dúo Alonso-Verstappen en pruebas de resistencia.

Pedro de la Rosa ha analizado con detalle su posible implicación como piloto en el Rally Dakar utilizando un vehículo de Aston Martin, el mismo constructor que mantiene en el calendario de Fórmula 1. El expiloto de Fórmula 1 ha destacado la naturaleza competitiva de la competición y las pruebas necesarias para adaptar su ritmo de conducción a los estándares actuales del equipo británico.

Adaptación técnica al Dakar con Aston Martin

El expiloto ha sido confirmado como candidato para pilotar el Dakar con Aston Martin, su equipo actual en la máxima categoría del motor. De la Rosa ha matizado que la participación no se limitaría a una aparición simbólica, sino que implicaría una evaluación técnica rigurosa. Ha reconocido que no está completamente seguro de si la escudería británica lo recibiría con total naturalidad en este formato, dado que la preparación de la conducción fuera de asfalto difiere de la experiencia en pista cerrada.

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Verstappen y Alonso: la pareja imbatible

La única combinación posible que rivalizaría en igualdad de condiciones sería la formada por Max Verstappen y Fernando Alonso. De la Rosa ha argumentado que esta pareja constituiría un equipo tan dominante que sus únicos rivales reales serían ellos mismos. Esta afirmación subraya la percepción que existe en el entorno de Silverstone sobre la capacidad de estos dos pilotos para imponer su superioridad técnica y táctica.

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La competitividad extrema de Fernando Alonso

De la Rosa ha relatado experiencias previas compitiendo en karts con Fernando Alonso, tanto en carreras de veinticuatro horas como en sesiones de karts de alquiler realizadas por diversión. Ha descrito que la naturaleza competitiva del español es tal que los pilotos más lentos terminan conduciendo menos tiempo. Alonso busca mantenerse en la cima del rendimiento, por lo que ajusta los turnos para asegurar que su ritmo de conducción sea siempre el más competitivo posible.

El paso de las pruebas y los próximos pasos

Para determinar su idoneidad como compañero de equipo o piloto principal, De la Rosa ha indicado que tendría que someterse a algunas pruebas específicas. El objetivo es verificar si puede seguir el ritmo de los pilotos de élite, considerando que han transcurrido años desde la última vez que compitió activamente en este nivel. Estas sesiones servirán para calibrar la distancia entre su experiencia previa y los requerimientos actuales del campeonato.