Pedro Almodóvar y el Teatro Soho CaixaBank de Málaga

Antonio Banderas explica la visión artística y el desafío económico del Teatro Soho CaixaBank en Málaga, su apuesta por el teatro en vivo y la independencia cultural.

Antonio Banderas asume la dirección artística y la gestión del Teatro Soho CaixaBank en Málaga, un proyecto que surge tras la intervención de Pedro Almodóvar, quien lo convenció para llevarlo a la gran pantalla desde el Café Gijón. Este espacio cultural, fundado hace casi una década con un espíritu quijotesco, representa una apuesta personal por las catarsis en vivo, alejándose de la pasividad del cine para ofrecer experiencias escénicas directas.

Filosofía de producción musical en vivo

El proyecto se distingue por su compromiso con la instrumentación real, utilizando veintiséis músicos en escenario, una cifra elevada para los estándares actuales. Banderas señala que, desde finales de los años cincuenta en Broadway, el uso de sintetizadores desplazó a la cuerda tradicional, pero su filosofía prioriza respetar la partitura original sin pregrabar absolutamente nada, asegurando una autenticidad sonora única.

Also read Teatro de campaña: amnesia selectiva, bailes desregulados y Agatha Christie

Esta dedicación al género musical tiene raíces profundas en la adolescencia de Banderas, cuando vivió la transición en España y descubrió obras fundamentales. Tres musicales marcaron su percepción artística: Jesus Christ Superstar, que vio en Málaga en 1974; Evita, cuyo éxito mundial integró el rock con historias bíblicas; y Les Misérables, que conectó con la juventud norteamericana y la lucha contra la guerra de Vietnam, inspirada por el viaje de Neil Armstrong a la luna cuando él tenía nueve años.

Desafíos económicos y sostenibilidad privada

La gestión del teatro enfrenta desafíos financieros considerables, con costes semanales de producción cercanos a los 200.000 euros. A pesar de llenar las entradas durante varios meses, el modelo no resulta financieramente viable sin subvenciones, especialmente al mantener una plantilla de más de cien personas y treinta y cinco músicos en escena, lo que requeriría entradas a precios prohibitivos de 250 euros para equilibrar las cuentas.

Advertisement

Banderas explica que el financiamiento se sostiene principalmente con los ingresos obtenidos por sus actuaciones en cine y televisión, sumado a patrocinios privados. Defiende la producción de teatro privado sin subvención pública como una forma de mantener la autonomía creativa y dejar espacio para otros sectores, aunque reconoce la importancia de las ayudas para la cultura general.

Expansión futura y visión cultural

Aunque existen posibilidades de expansión a Madrid o Sevilla, el centro de operaciones seguirá radicado en Málaga para garantizar la amortización del espectáculo. Banderas señala que alquilar teatros en otras ciudades implica costos excesivos por taquilla y derechos de autor, lo que hace inviable la viabilidad económica fuera de su propiedad. Su objetivo es diversificar entre cine, televisión y teatro, manteniendo la pasión por contar historias sin depender del golf o de formatos tradicionales.