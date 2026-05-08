Pedales del Carbón: Una aventura en bicicleta por la Cuenca Minera de Asturias

Descubre la emocionante ruta de MTB Pedales del Carbón, un recorrido por la historia minera y los paisajes espectaculares de Asturias. Relata la experiencia de un ciclista que recorre esta ruta en cuatro etapas, destacando su belleza, desafíos técnicos y la organización impecable de Pedales del Mundo.

Desde hace años que dejé mi tierra natal de Menorca por Asturias , ya tenía muchas ganas de contar esta experiencia: la Pedales del Carbón, una ruta de Pedales del Mundo.

Un recorrido de MTB que sorprende desde el primer kilómetro, no solo por su dureza, sino por atravesar una zona todavía bastante desconocida… y absolutamente espectacular. Mi plan es hacerla en 4 etapas, el formato más habitual y, sinceramente, el que mejor encaja para saborearla sin prisas. Arranco en La Felguera, un lugar marcado por su pasado industrial y minero.

Nada más empezar, la ruta ya te mete en contexto: paso por Sama, Ciaño y el Ecomuseo Minero, donde la historia del carbón sigue muy viva. Poco a poco voy dejando atrás el asfalto y me adentro en pistas mineras. El terreno cambia, el color oscuro del carbón aparece bajo las ruedas y la sensación es muy distinta a cualquier otra ruta. La primera subida larga no tarda en llegar: constante, exigente, de las que te ponen en tu sitio.

Al coronar, las vistas se abren y ya se intuye el Parque Natural de Redes al fondo. La recompensa llega en forma de una bajada larga y variada, combinando pista rápida y senderos muy disfrutones hasta el Valle de Tuñón. Aquí empieza una segunda parte con identidad propia, muy ligada al entorno minero, antes de afrontar otra subida sostenida hasta el Pico Cimera. Parada obligada para mirar alrededor… y respirar.

El final de etapa es puro MTB: senderos divertidos, flow y ese punto técnico que te obliga a ir concentrado hasta llegar a Pola de Laviana. Día completo. La segunda etapa tiene algo especial: te mete de lleno en el Parque Natural de Redes. Empiezo rodando tranquilo por carretera, pero la calma dura poco.

El desvío hacia el primer sendero trae uno de esos tramos que marcan el día: una calzada romana técnica, irregular, que te obliga a elegir bien la trazada. Es de esos sitios donde no todo se baja fácil… pero ahí está la gracia. Tras superar un mirador con vistas espectaculares al embalse de Tanes, llega la subida clave del día. Pistas anchas, rampas duras y un esfuerzo constante hasta alcanzar La Trapa, a más de 1100 metros.

Arriba, silencio, montaña y sensación de aislamiento total. A partir de aquí, toca disfrutar: bajada rápida hacia Tanes y un tramo final por carretera de montaña hasta Caleao, un pueblo pequeño, auténtico y perfecto para recuperar. Amanece en Caleao y sé que toca una etapa exigente. Nada más salir, la subida se hace notar: pista ancha, tramos de cemento y rampas que superan el 20%.

Es ciclable, sí, pero exige piernas… y cabeza. La ascensión hasta el Pico Isorno es de las que se recuerdan. Cuando llego arriba, el esfuerzo se olvida rápido: las vistas vuelven a ser protagonistas. Lo mejor viene después.

Una bajada larga, continua, enlazando valles hasta conectar con la vía verde de la Ruta de Alba. Aquí el ritmo cambia completamente: rodar junto al río, sin prisas, disfrutando del entorno. Paro en Soto de Agues para un picnic —casi obligatorio— antes de encarar el final. Un tramo cómodo hasta El Condao y una última subida más llevadera.

El cierre, por sendero estrecho, me deja prácticamente en el hotel. Y sí, aquí la sidra entra sola. Último día. Etapa más corta en dureza, pero no por ello despreciable.

Salgo en dirección a El Condao y encaro la subida principal hacia la Sierra de Peñamayor, por La Bahúa. Es el último esfuerzo serio de la ruta. A partir de ahí, el terreno cambia: sube y baja constante, divertido, de esos que se disfrutan más de lo que se sufren. Al llegar a la Campa San Juan, todo se suaviza.

La bajada final me lleva hasta el paseo fluvial de Langreo, un cierre tranquilo para una ruta que ha sido de todo menos monótona. Vuelvo al punto de inicio con esa sensación de haber descubierto algo especial. Pedales del Carbón no es solo una ruta de MTB. Es un viaje por la historia minera de Asturias, por paisajes que sorprenden y por terrenos que te obligan a dar lo mejor de ti.

Una de esas experiencias que, cuando terminan, ya estás pensando en volver. Sin duda, apostar por una ruta organizada con Pedales del Mundo ha sido todo un acierto. Se encargan de cada detalle, desde la logística hasta la planificación, lo que te permite centrarte únicamente en lo importante: pedalear, disfrutar del recorrido y dejarte sorprender por el paisaje. Una experiencia cómoda, bien cuidada y perfecta para quienes quieren vivir el ciclismo sin preocupaciones.

Es campeona del mundo de ciclocross, ciclista profesional y guía especializada en rutas de ciclismo. Una profesional muy reconocida por sus retos y constancia comparte su pasión y experiencia con otros aficionados. Su trayectoria la convierte en una figura inspiradora dentro del mundo del ciclismo





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