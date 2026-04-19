Paula Blasi Conquista la Amstel Gold Race en una Exhibición Solitaria

La ciclista española Paula Blasi ha logrado el mayor éxito de su carrera al ganar la Amstel Gold Race en solitario, lanzando un ataque decisivo a más de 20 km de meta en el Cauberg. La prueba neerlandesa, apertura del tríptico de Las Ardenas, coronó a la joven de 23 años en una jornada marcada por la valentía y la fortaleza.

Paula Blasi ha protagonizado una gesta histórica al alzarse con la victoria en la prestigiosa Amstel Gold Race . La joven corredora española, con tan solo 23 años, ha sellado el mayor triunfo de su prometedora carrera profesional en la duodécima edición de esta clásica neerlandesa, que marca el pistoletazo de salida al tríptico de Las Ardenas. La prueba, que recorrió 158.1 kilómetros entre Maastricht y Valkenburg, vio a Blasi imponerse en solitario, demostrando una audacia y una fortaleza excepcionales.

El momento cumbre de su hazaña llegó cuando, a más de 20 kilómetros de la meta, Blasi lanzó un ataque demoledor en las rampas del Cauberg. Lejos de especular, la ciclista catalana, nacida en Esplugues de Llobregat, apretó los dientes y no miró atrás. Con una confianza inquebrantable y manteniendo una cadencia de pedaleo impecable, desafió a sus perseguidoras, a las inclemencias meteorológicas de la lluvia y a cualquier posible error de trazado. Su determinación la llevó a cruzar la línea de meta en solitario, marcando un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 14 segundos.

La carrera, que comenzó con una escapada inicial protagonizada por la belga Nijssen, la neerlandesa Steigenga y la estadounidense Franz, vio cómo la dinámica cambiaba significativamente dentro del circuito final. Tras anularse la primera fuga en el primer paso por meta, situado a 73 kilómetros de la llegada, las dificultades del terreno se hicieron patentes. El circuito incluía ascensiones clave como el Geulhemmerberg (900 metros al 6.3%), el Bemelerberg (900 metros al 4.8%) y el icónico Cauberg (900 metros al 7%), cuya cima se encontraba a tan solo 1.7 kilómetros de la meta.

Las aspirantes al triunfo comenzaron a mover ficha a unos 35 kilómetros del final. La neerlandesa Van der Breggen, seguida de cerca por su compatriota Demi Vollering y la polaca Kasia Niewiadoma, intentó dinamitar la carrera. Sin embargo, el marcaje entre las favoritas era tan estricto que, a pesar de los intentos individuales de varias ciclistas por despegarse, ninguna lograba consolidar una brecha significativa. Fue en este contexto donde Blasi, campeona de Europa y tercera en el mundial sub'23, decidió dar un golpe sobre la mesa.

Inicialmente, Blasi se unió a la neerlandesa Nienke Vinke en una fuga. Poco después, la ciclista española decidió emprender la aventura en solitario, lanzando un ataque contundente a 22 kilómetros de la llegada. Esta arriesgada maniobra despertó las ilusiones de la catalana y, a la postre, la encaminó hacia la gloria en una clásica de gran prestigio.

A 15 kilómetros de la conclusión, Blasi ostentaba una ventaja de 15 segundos sobre Vinke y 42 segundos sobre el grupo de favoritas. Ante la inacción de sus rivales, la ciclista española continuó su marcha imparable hacia la victoria. No flaqueó ni un ápice, y en la penúltima ascensión al Cauberg, a 2.6 kilómetros de la meta, mantenía una renta de 37 segundos sobre Vollering y Niewiadoma.

La llegada de Paula Blasi a la recta final fue un momento de pura emoción y reconocimiento. Con gestos de incredulidad y manos en la cara, celebró su triunfo con júbilo, luciendo con orgullo su maillot y levantando los brazos en señal de victoria. El abrazo en meta con su compatriota Mavi García, simbolizó un posible relevo generacional y un hito para el ciclismo femenino español. La corredora, aún asimilando la magnitud de su logro, expresó su asombro: No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que pensar lo que ha pasado porque no me puedo creer lo que ha pasado. Me dijeron que atacara, ataqué, y la recompensa ha sido esta victoria histórica





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