Paula Badosa cae en Linz y deberá jugar la fase previa de Roland Garros

La tenista española Paula Badosa sufrió una derrota en Linz ante la joven promesa Lilli Tagger, lo que la obliga a disputar la fase previa de Roland Garros. Análisis del partido y perspectivas para la tenista.

Era su última oportunidad de asegurar un lugar en el cuadro principal de Roland Garros , pero el destino le tiene preparada la fase previa en París. La tenista española Paula Badosa sufrió una derrota amarga (4-6, 6-7) en su debut en el torneo de Linz, Austria, disputado en pista cubierta y sobre tierra batida, ante la joven promesa local Lilli Tagger , actualmente en el puesto 117 del ranking WTA .

Badosa, que venía de caer en octavos de final del torneo de Charleston el pasado 3 de abril, había recibido una invitación especial para participar en esta competición WTA 500. La victoria de Tagger, con tan solo 18 años, resalta su prometedora trayectoria, ya que cuenta con tres títulos ITF en tierra batida y otro en pista dura. El partido se definió por pequeños detalles y la tenista española no pudo desplegar su mejor tenis. \El encuentro comenzó con Badosa rompiendo el servicio de la austriaca en el cuarto juego para ponerse 3-1, pero Tagger respondió inmediatamente con una rotura para el 3-2. El set se mantuvo parejo hasta que Badosa cedió nuevamente su servicio, permitiendo a la joven local cerrar el set con su saque, aunque necesitó dos puntos de set para lograrlo (6-4). La victoria parcial impulsó a Tagger, quien arrancó el segundo set con dos quiebres de servicio consecutivos, colocándose 4-0. Badosa reaccionó, evitando el 'blanco' y llegando a igualar el marcador, forzando un 'tie break'. Sin embargo, en la muerte súbita, la jugadora local aprovechó su primer punto de partido para sentenciar el encuentro. La siguiente rival de Tagger en octavos de final será la rusa Liudmila Samsonova, tercera cabeza de serie del torneo y número 21 del mundo, quien tuvo un pase directo a la segunda ronda. Samsonova ostenta dos títulos WTA 500 y tres WTA 250 en su carrera, aunque no ha ganado una competición desde junio de 2024 y nunca ha sido campeona en tierra batida. La derrota deja a Paula Badosa fuera del top cien del ranking, tras su eliminación en la tercera ronda del torneo de Charleston frente a la rusa Anna Kalinskaya. El principal objetivo de la ex número dos del mundo es asegurarse un lugar en el cuadro principal de Roland Garros y evitar tener que jugar la fase previa del Grand Slam parisino. La derrota en Linz complica aún más sus aspiraciones, obligándola a buscar su clasificación a través de la fase previa. \El futuro de Badosa en el circuito WTA depende ahora de su rendimiento en las próximas semanas. La tenista española deberá enfocarse en sumar puntos y recuperar su mejor nivel de juego. La fase previa de Roland Garros representa una oportunidad crucial para demostrar su valía y acceder al cuadro principal, donde podrá enfrentarse a las mejores jugadoras del mundo. El tenis de Badosa, que en algún momento la situó en la cima del deporte, sigue buscando reencontrarse con su mejor versión. La temporada no ha sido fácil, con lesiones y resultados irregulares que han afectado su posición en el ranking. Sin embargo, su talento y determinación la convierten en una competidora formidable. La afición española espera con ansias el resurgimiento de Badosa, confiando en que pueda superar este bache y volver a brillar en los escenarios más importantes del tenis mundial. El camino hacia Roland Garros será desafiante, pero la experiencia y la calidad de Badosa son factores que la impulsan a luchar por sus objetivos. La derrota en Linz, aunque dolorosa, debe servir como motivación para redoblar esfuerzos y afrontar la fase previa con la mayor determinación. El tenis femenino español necesita de su mejor versión y todos los aficionados esperan verla competir al más alto nivel.\CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL(iv) que nos da su consentimiento expreso para que sus datos de carácter personal (nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento) sean tratados por Sport Life Ibérica S.A.U. (CIF A - 82090952, domicilio social en calle Nestares 20, 28045 Madrid, España, teléfono 913470100 y email Boletín Informativo de Sport Life Ibérica que se publica a razón de uno por cada revista o publicación, más el correspondiente a la página web en la que Ud. se ha registrado. 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