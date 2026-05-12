Paul Laverty critica a Hollywood por vetar a actores pro palestinos en Cannes

El conocido guionista escocés Paul Laverty, parte del jurado de Cannes 2024, condena la supuesta marginación en Hollywood de actores como Bardem, Sarandon y Ruffalo por sus denuncias en Gaza, destacando la paradoja del festival en un mundo en guerra.

Durante la 79ª edición del Festival de Cannes, el guionista escocés Paul Laverty , miembro del jurado oficial, criticó duramente a Hollywood por lo que llamó una 'lista negra' de actores que expresan su debido en el conflicto de Gaza .

Laverty mencionó específicamente a figuras como Javier Bardem, Susan Sarandon y Mark Ruffalo, a quienes acusa de ser vetados por posicionarse en contra de los ataques a civiles en la región. El guionista, conocido por su colaboración con el director Ken Loach, aprovechó un momento después de la rueda de prensa oficial para hacer estas declaraciones, aprovechando la rica simbología del cartel de Cannes este año, protagonizado por la icónica película Thelma y Louise, en la que Sarandon tuvo un papel destacable.

'¿No es fascinante ver cómo estos artistas son marginados por defender la vida de niños y mujeres en Gaza? ', preguntó retóricamente Laverty. 'Debería avergonzar a quienes en Hollywood actúan de esta manera. Tenemos que apoyar a quienes, como ellos, representan lo mejor de la humanidad', añadió, mostrando su apoyo incondicional.

Antes de estas declaraciones, Laverty compartió sus sentimientos encontrados al participar en Cannes en medio de un contexto global marcado por el conflicto. Específicamente, consideró que el festival se desenvuelve en unos 'tiempos muy oscuros', que evocó también la frase de Shakespeare sobre los locos guiando a los ciegos, al tiempo que destacó el genocidio en Gaza y la violencia crónica que asola la zona.

Estos comentarios revelaron una mezcla de respeto por la importancia cultural de Cannes con una profunda preocupación por la impunidad que, según él, exige al Cine una postura más firme ante las injusticias globales. El guionista manifestó sentir una profunda contradicción al ser parte del certamen este año, un evento que, aunque plagado de matices, sigue siendo para él un faro de belleza artística en medio de la oscuridad actual





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