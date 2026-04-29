Patti Smith, Princesa de Asturias de las Artes 2026

La icónica cantautora estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por su creatividad, versatilidad y compromiso social. Se convierte en la decimocuarta mujer en recibir este prestigioso premio.

La renombrada cantautora y artista estadounidense, Patti Smith , ha sido distinguida con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, convirtiéndose en la decimocuarta mujer en recibir este honor.

El jurado ha reconocido su trayectoria y talento excepcionales, destacando su 'impetuosa creatividad' y su versatilidad como compositora, artista visual, poeta y escritora. Smith, a menudo aclamada como la 'madrina del punk', no solo aportó una energía cruda y rebelde al movimiento contestatario, sino que también lo elevó a través de una profunda inteligencia y sensibilidad artística. Su influencia trasciende géneros y generaciones, consolidándola como una figura cultural de indiscutible relevancia a nivel mundial.

Ya en 2019, fue galardonada con la Medalla de Oro de Bellas Artes, un reconocimiento que subraya la importancia de su contribución al panorama artístico y cultural. Patti Smith, a sus 79 años, es una comunicadora multidisciplinar y una iconoclasta que ha desafiado convenciones y explorado diversas formas de expresión a lo largo de su carrera.

Criada en una familia de Testigos de Jehová, Smith ha plasmado su visión del mundo y sus experiencias vitales en más de veinte libros de poemas y narrativa. Sus memorias, especialmente 'Pan de ángeles', son consideradas obras maestras de la literatura contemporánea, ofreciendo una mirada íntima y honesta a su vida bohemia en lugares emblemáticos como el Chelsea Hotel y su ascenso al estrellato, actuando en escenarios de renombre mundial como el Teatro Real.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de desafíos y pérdidas; los años han dejado una huella de duelos y ausencias, pero también han fortalecido su vínculo con otros artistas y compañeros de viaje. Su relación con Bob Dylan, quien recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2007, es particularmente significativa.

De hecho, Patti Smith tuvo el honor de recoger el Premio Nobel de Literatura en nombre de Dylan en 2016, un gesto que simboliza la profunda admiración y respeto mutuo entre ambos artistas. Dotada de un carisma extraordinario, Patti Smith ha vinculado consistentemente su obra con el compromiso con diversas causas políticas y sociales, convirtiéndose en una voz influyente en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Su trayectoria artística comenzó en Filadelfia y Woodbury, donde creció y se graduó de la escuela. Ante las dificultades económicas que atravesaba su familia, Smith se trasladó a Nueva York en 1967, donde se dedicó a diversos trabajos para subsistir, incluyendo la venta de libros, la redacción de artículos y la composición de canciones y obras de teatro. En este período, encontró inspiración y apoyo en el dramaturgo y actor Sam Shepard.

Tras una enriquecedora estancia en París en 1971, Smith regresó a Nueva York y comenzó a grabar canciones junto a Allen Lanier, miembro del grupo de rock Blue Öyster Cult. Este encuentro marcó un punto de inflexión en su carrera musical, culminando en la publicación de su álbum debut, 'Horses' (1975), un hito del punk rock y una obra fundamental en la historia de la música.

Posteriormente, lanzó 'Easter' (1978), consolidando su posición como una de las artistas más innovadoras y relevantes de su generación. Su legado continúa inspirando a artistas de todo el mundo, y su reconocimiento con el Premio Princesa de Asturias de las Artes es un merecido homenaje a su inigualable contribución a la cultura y el arte





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patti Smith Princesa De Asturias Premio De Las Artes Música Punk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La princesa Leonor estudiará un grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de MadridLos detalles: La Casa Real confirma el nuevo destino de la princesa una vez concluya la formación militar que sigue cursando. La heredera de la Corona compaginará sus estudios con sus compromisos institucionales.

Read more »

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de MadridLa hija mayor de los reyes realizará sus estudios en el campus de Getafe. Felipe VI también fue a la universidad pública, en su caso cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid

Read more »

La Princesa Leonor estudiará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, en MadridLa princesa Leonor compatibilizará sus estudios con los compromisos institucionales como heredera de la Corona. Los estudios los comenzará en el tercer cuatrimestre de 2026 y se prolongará durante cuatro años.

Read more »

La Princesa Leonor cursará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de MadridLa Casa Real anuncia que la heredera al trono, tras su formación militar, comenzará el Grado de Ciencias Políticas en la UC3M, combinando estudios con compromisos institucionales. La elección refleja la continuidad en el perfil académico de la monarquía española.

Read more »

La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa...

Read more »

Las responsabilidades políticas del accidente minero en Zarréu rompen la unidad política y sindical en AsturiasEl presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, afronta a su regreso de México, donde ha permanecido durante una semana de visita institucional, una sesión plenaria donde no faltarán los reproches de la oposición por la falta de asunción de responsabilidades políticas tras las conclus...

Read more »