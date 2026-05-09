Patti Smith envía textos por correo electrónico a través de Substack, plataforma de boletines que se ha convertido en refugio de periodistas y escritores

Patti Smith, galardonada recientemente con el Princesa de Asturias de las Artes, envía prácticamente cada semana un texto por correo electrónico a quienes quieran leerla. Solo hace falta suscribirse a través de Substack, una plataforma de boletines que se ha convertido en refugio de periodistas, escritores profesionales y aficionados, y en los últimos años también en una nueva red social, donde conviven desde Rosalía hasta Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Recibir una carta de Patti Smith es posible. Quien dice carta, dice e-mail, pero como demostró Nora Ephron, ambos pueden ser igual de romántico s. Smith, galardonada recientemente con el Princesa de Asturias de las Artes, envía prácticamente cada semana un texto por correo electrónico a quienes quieran leerla.

Solo hace falta suscribirse a través de Substack, una plataforma de boletines (newsletters) que se ha convertido en refugio de periodistas, escritores profesionales y aficionados, y en los últimos años también en una nueva red social, donde conviven desde Rosalía hasta Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

'En mi mundo de Substack, espero que tú, querido lector, seas mi libreta', escribió la poeta y artista visual al abrirse la cuenta en 2021, concebida como un diario íntimo en plena resaca pandémica, donde comparte desde entonces poemas, vídeos y textos inéditos. Siri Hustvedt se funde con el fantasma de Paul Auster en un libro hondo y conmovedo





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