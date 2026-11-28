Descubra la riqueza cultural de Laguna de Negrillos en León. Desde su castillo medieval hasta sus festividades como el Corpus Christi, un destino de interés turístico.

El municipio leonés de Laguna de Negrillos se presenta como un enclave histórico de singular belleza y tranquilidad. Este pueblo, cuyos orígenes documentados se remontan a los siglos XIII al XV, ofrece a sus visitantes una experiencia inmersiva en la historia y la cultura local.

Historia y arquitectura del Castillo-Alcázar

Un hecho trascendental en la historia de la localidad ocurrió en 1205, cuando el rey Alfonso IX de León otorgó un fuero propio al municipio. Este evento consolidó a Laguna de Negrillos como la capital de señorío de la zona.

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La edificación fue entregada a Diego Fernández de Quiñones, quien la reedificó convirtiéndola en el centro neurálgico de las posesiones de los Condes de Luna en el Páramo. La fortaleza albergó la residencia habitual de esta ilustre casa nobiliaria, sirviendo como plaza defensiva clave.

Hoy en día, el emblema de la villa es su Castillo-Alcázar, donde destaca la imponente Torre del Homenaje. Se trata de una estructura de cinco plantas dotada históricamente con almenado, adarves, saeteras y cubos de flanqueo.

Gracias a trabajos de consolidación recientes, el monumento logró salir de la Lista Roja de Patrimonio. La recuperación ha permitido devolver al edificio todo su esplendor original.

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Viviendas nobiliarias y escudos de armas

El patrimonio de la villa incluye mansiones nobiliarias integradas en las fachadas del centro urbano. Estas piezas de cantería pertenecen a linajes ilustres vinculados al antiguo castillo-palacio y atesoran un valor histórico inestimable.

Los tres blasones principales muestran labradas las armerías que gobernaron la villa en etapas de esplendor medieval. Su cuidada conservación permite reconstruir la impronta de la aristocracia que moldeó la villa.

Buscar estos escudos labrados constituye un entretenido juego patrimonial. Esta actividad complementa de forma magnífica la visita al alcázar histórico.

Patrimonio religioso y festividades culturales

Laguna de Negrillos custodia verdaderas joyas religiosas, encabezadas por la histórica iglesia de Nuestra Señora del Arrabal. Construida en el siglo XI sobre una antigua sinagoga judía en el barrio de Los Arrabales, esta edificación milenaria cobija un magnífico e imponente interior.

En el altar mayor descansa la imagen de la patrona local, envuelta en fascinantes leyendas populares. En las inmediaciones extramuros del templo aún se aprecian vestigios de su estructura original.

Sobre el llano de campos y valles arbolados a lo largo de los arroyos El Rodil y el Regueral, sobresale la iglesia de San Juan Bautista. Se trata de un templo del siglo XIV que deslumbra por su valor arquitectónico.

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El edificio exhibe una cabecera de acceso rematada por un artesonado de madera, testimonio de la maestría carpintera de la época. En el interior de la cabecera se conservan excepcionales pinturas murales de elevado valor artístico.

Junto a la erguida torre campanario que domina el perfil urbano, la iglesia ha actuado históricamente como corazón comunitario. La contemplación de sus muros y el estudio de sus frescos medievales permiten apreciar la profunda huella del pasado.

Gastronomía y eventos de interés turístico

La cita más célebre es el Corpus Christi, fiesta declarada de Interés Turístico que escenifica un ancestral auto sacramental heredado del Siglo de Oro. Durante la procesión, la figura de San Sebastián, el apostolado y las danzas de los birrias llenan las calles de devoción.

Asimismo, la villa celebra en abril el Voto a su patrona. En agosto, se celebra la Fiesta de la Alubia, un homenaje al campo y a la apreciada alubia de riñón autóctona.

Estos eventos unen a vecinos y visitantes en una viva celebración de hondo calado comunitario y popular. La local encandila a los comensales con sabrosos guisos de legumbres, exquisitas carnes y embutidos.

La oferta gastronómica incluye la repostería tradicional de roscas nevadas y orejas de carnaval. Además, la Oficina de Turismo facilita la visita ofreciendo recorridos guiados gratuitos previa reserva.

En definitiva, Laguna de Negrillos aúna monumentalidad, aire puro y buena mesa.