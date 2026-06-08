Patrick Bruel bajo custodia policial por presuntos delitos sexuales

El cantante francés Patrick Bruel ha sido puesto bajo custodia policial en una investigación por presuntas agresiones sexuales y tentativas de violación ocurridas entre 1997 y 2001, según la Fiscalía de Nanterre. El expediente incluye denuncias en Francia y Bélgica por violación, agresiones sexuales y acoso. Bruel, que niega los hechos, ha suspendido sus actuaciones hasta septiembre y su productora explica que la decisión busca evitar tensiones. Sus abogados afirman que colaborará con la justicia para demostrar su inocencia.

El cantante francés Patrick Bruel está bajo custodia policial en el marco de una investigación por presuntas violencias sexuales, según confirmó la Fiscalía de Nanterre, en las afueras de París.

Tres mujeres lo acusan de agresiones sexuales y tentativas de violación cometidas supuestamente entre 1997 y 2001. Además, el expediente judicial incluye otras denuncias presentadas en Francia y Bélgica por hechos de violación, agresiones sexuales y acoso. Las autoridades han subrayado que la investigación continúa abierta y que la custodia forma parte de las diligencias para esclarecer los hechos, sin que por el momento se haya producido una imputación formal contra el artista.

Bruel ha decidido suspender todas sus actuaciones hasta septiembre, incluidos conciertos en festivales y tres funciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie', para no alterar la serenidad de los eventos mientras se desarrollan las investigaciones judiciales en su contra. Su productora, '14 Productions', ha indicado que no desean exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión, decisión adoptada después de que un grupo de feministas gritara '¡Violador, Bruel!

' durante una representación. Las fechas de conciertos previstos para octubre y noviembre se mantienen por ahora, aunque el artista ha anunciado su retirada temporal de los espectáculos benéficos de Les Enfoirés, colectivo del que forma parte desde 1993.

Por su parte, los abogados de Bruel, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Collin, han declarado que su cliente está a disposición de la justicia, responderá a todas las preguntas de los investigadores y facilitará todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia. Bruel niega las acusaciones y ha mostrado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades





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