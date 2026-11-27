El Paso Honroso de 1434 en Hospital de Órbigo conmemora la hazaña de don Suero de Quiñones. Conoce los detalles de este torneo de caballería y su legado histórico.

El Paso Honroso, ubicado en el municipio leonés de Hospital de Órbigo, se erige como un símbolo monumental de la caballería medieval española. Esta infraestructura histórica, declarada Monumento Nacional en 1939, guarda la memoria de un torneo singular ocurrido en el verano del año 1434.

La gesta tuvo como protagonista absoluto al noble caballero don Suero de Quiñones, miembro de la destacada casa de los condes de Luna. Motivado por su profundo apasionamiento hacia la dama doña Leonor de Tovar, don Suero organizó este desafío para honrar a Santiago Apóstol y liberarse de su voto de amor no correspondido.

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Origen del desafío de don Suero

Tras la falta de reciprocidad por parte de su amada, don Suero de Quiñones asumió una prisión espiritual marcada por el ayuno every jueves y el uso de una pesada argolla de hierro alrededor del cuello. Para quebrar esta cadena sentimental, propuso un torneo desafiante que obligaba a cualquier caballero que cruzara el puente del río Órbigo a combatir.

Don Suero solicitó y obtuvo la licencia necesaria del rey Juan II de Castilla para materializar su plan. Acompañado por nueve valientes caballeros leoneses, estableció tiendas y palenques en las orillas del río con la intención de romper trescientas lanzas.

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El desarrollo de las justas medievales

Las intensas jornadas de competición se desarrollaron bajo estrictos códigos de caballerosidad, atrayendo a nobles de diversos reinos hispánicos y europeos. El evento solo registró un descanso durante el día 25 de julio, en conmemoración de la festividad de Santiago Apóstol.

Sin embargo, la justa también tuvo un trágico desenlace con la muerte del caballero catalán Asbert de Claramunt. Este jinete sufrió una herida de gravedad fatal tras recibir un certero lanzazo en el ojo durante el combate.

Resultados y reconocimiento oficial

Al finalizar las cuatro semanas de justas, los jueces oficiales contabilizaron ciento sesenta y seis lanzas rotas en el campo. Aunque no se alcanzó la cifra inicialmente fijada de trescientas lanzas, los juzgadores determinaron que el gran valor demostrado era suficiente para cumplir el compromiso.

Don Suero de Quiñones fue liberado formalmente de su prisión espiritual y despojado de la argolla metálica ante el entusiasmo general. Tras esta liberación, los diez campeones iniciaron su peregrinación oficial hacia el santuario de Santiago de Compostela para rendir homenaje al apóstol.

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Legado histórico y turismo actual

La hazaña quedó documentada minuciosamente en la crónica oficial del notario real Pero Rodríguez de Lena. Esta obra, posteriormente adaptada por Miguel de Cervantes, asegura un lugar de honor permanente para el Paso Honroso en la literatura universal.

En la actualidad, dos monolitos de piedra con los nombres de los diez caballeros protagonistas decoran los cubos del puente medieval. Desde el año 1997, el pueblo celebra cada primer fin de semana de junio las Justas Medievales, una festividad declarada de Interés Turístico Regional.