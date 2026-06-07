Pashinián se proclama vencedor en elecciones parlamentarias de Armenia

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se proclamó vencedor de las elecciones parlamentarias tras los primeros resultados, que le dan una ventaja del 54,5% de los votos. La oposición prorrusa, encabezada por la Alianza Armenia, denuncia irregularidades. La alta participación refleja la importancia de estos comicios para el futuro del país, marcado por la derrota militar ante Azerbaiyán y las tensiones con Rusia.

El primer ministro de Armenia , Nikol Pashinián , se ha proclamado vencedor de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, mientras continúa el recuento de votos. En una rueda de prensa en la madrugada del lunes, el líder del partido Contrato Civil afirmó que su formación ha obtenido alrededor del 54,5% de los sufragios, según los primeros resultados oficiales que abarcan el 21% de los colegios electorales.

Estas elecciones son las primeras desde la derrota militar ante Azerbaiyán en 2023, y se consideran un referéndum sobre la gestión de Pashinián y su apuesta por un acercamiento a Occidente. El gran objetivo del partido gobernante es revalidar la mayoría constitucional, indispensable para impulsar las reformas necesarias y firmar el tratado de paz con Azerbaiyán. La oposición, liderada por partidos prorrusos como la Alianza Armenia y Armenia Fuerte, confía en sumar suficientes votos para impedirlo.

La participación ha sido elevada, alcanzando casi el 59% del censo, lo que refleja la importancia de estos comicios para el futuro del país. Los resultados parciales muestran que Contrato Civil aventaja ampliamente a sus rivales, mientras que la Alianza Armenia, encabezada por el expresidente Robert Kocharián, se sitúa en cuarto lugar con apenas un 5% de los votos.

Este escenario, si se confirma, supondría un duro golpe para la oposición prorrusa, que ha basado su campaña en críticas a la política exterior de Pashinián y en la promesa de restaurar los lazos con Moscú. Por su parte, el primer ministro ha defendido su estrategia de normalización con Azerbaiyán y Turquía, así como el fortalecimiento de las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos.

Los analistas consideran que una victoria clara de Pashinián le otorgaría el mandato necesario para avanzar en la firma del acuerdo de paz, que incluiría la delimitación de fronteras y el establecimiento de corredores comerciales. Sin embargo, la oposición denuncia irregularidades en el proceso electoral y ha anunciado que impugnará los resultados. La jornada electoral transcurrió sin incidentes graves, aunque se reportaron algunas denuncias de compra de votos y presiones sobre los electores.

La Comisión Electoral Central prevé anunciar los resultados preliminares oficiales a lo largo del lunes, mientras que la comunidad internacional sigue de cerca el desenlace. La Unión Europea ha expresado su respaldo al proceso democrático en Armenia, mientras que Rusia, que mantiene una base militar en el país, ha adoptado una postura cautelosa.

Para Pashinián, lograr una mayoría constitucional no solo es clave para la paz con Azerbaiyán, sino también para impulsar reformas internas como la descentralización del poder y la lucha contra la corrupción. Por otro lado, la oposición prorrusa, que incluye a figuras como el exministro de Defensa Vigen Sargsian, ha prometido continuar su resistencia política en las calles si consideran que los resultados son fraudulentos.

En cualquier caso, el futuro de Armenia se juega en estas elecciones, que definirán si el país continúa su giro hacia Occidente o retorna a la órbita rusa





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