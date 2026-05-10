Pasajeros del MV Hondius desembarcan en tierra tras semanas de aislamiento y que tuvieron que ser trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias

Con una sola bolsa por persona y tras pasar un estricto control de seguridad, los pasajeros fueron accediendo de uno en uno a los autobuses de la Unidad Militar de Emergencias, organizados en grupos cerrados según su nacionalidad.

Los pasajeros del MV Hondius, en el que se decretó el polémico hantavirus, ya están en tierra. Tras unas jornadas de lo ms caóticas y un amplio dispositivo de seguridad, han desembarcado durante la mañana de este domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife, pese a la negativa de su presidente, Fernando Clavijo.

Pero el operativo no terminaba allí.. Una vez fuera del buque, comenzaba el traslado por carretera hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, en un recorrido de apenas 10 km blindado por completo





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