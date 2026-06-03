Partners Group limita reembolsos en su fondo de capital riesgo de 8.600 millones tras presión de salidas

La gestora suiza de capital privado Partners Group ha restringido los reembolsos en su principal fondo europeo de capital riesgo al 5% trimestral, después de que las solicitudes superaran el 9,8% en el segundo trimestre. Esta medida, inédita en el sector desde su giro hacia inversores minoristas, busca proteger a los partícipes a largo plazo en medio de salidas de capital, bajos rendimientos y competencia feroz.

La firma suiza de capital privado Partners Group ha tomado la decisión de limitar las retiradas de su vehículo insignia, un fondo europeo de capital riesgo valorado en 8.600 millones de dólares (7.400 millones de euros).

Esta medida, que restringe los reembolsos al 5% del valor del fondo por trimestre, se implementa después de que las solicitudes de reembolso alcanzaran el 9,8% en el segundo trimestre. La decisión marca un precedente significativo, ya que es la primera vez que una gestora importante adopta una restricción de este tipo desde que el sector de capital riesgo empezó a buscar activamente inversores minoristas de alto patrimonio para impulsar su crecimiento, alejándose de su base tradicionalmente institucional.

Partners Group, que gestiona un total de 185.000 millones de dólares en activos, ha experimentado recientemente salidas netas de capital en varios de sus fondos, además de enfrentarse a bajos rendimientos y a una agresiva competencia por parte de gigantes de Wall Street como Blackstone y KKR. En un comunicado oficial, la firma justificó la medida afirmando que las limitaciones a los reembolsos son una característica indispensable en la inversión en mercados privados, diseñada para proteger a los inversores a largo plazo en una clase de activo que, por su propia naturaleza, es ilíquida.

El objetivo es equilibrar las necesidades de liquidez de algunos partícipes con la preservación del capital de inversión para aquellos que desean mantener su exposición y aprovechar las oportunidades del mercado a largo plazo. Esta restricción llega en un contexto de tensiones más amplias en el sector de inversiones alternativas, particularmente en el ámbito del crédito privado.

Varias gestoras, como Blue Owl, Apollo Global Management y Ares Management, ya habían cerrado o limitado los reembolsos en sus fondos de crédito privado este mismo año, presionadas por factores como las amortizaciones en fondos grandes, quiebras corporativas de alto perfil y la preocupación por la calidad de los préstamos y el impacto potencial de la inteligencia artificial en las carteras de software. Existe un solapamiento significativo entre los fondos de capital riesgo y los de crédito privado, ya que estos últimos suelen financiar a empresas respaldadas por capital riesgo.

Los expertos han señalado durante meses que era ilógico que los inversores minoristas retirasen dinero de los fondos de crédito mientras lo mantenían en fondos de capital riesgo, dada la mayor prioridad que tienen los acreedores sobre los accionistas en caso de quiebra, lo que teóricamente expone más al capital riesgo. Partners Group reconoció que la dinámica negativa observada en el crédito privado se está trasladando ahora a la clase de activo del capital riesgo.

Hasta enero, su fondo europeo había ofrecido rentabilidades anuales modestas, de entre el 0,3% y el 8,3% en los cuatro años previos. La medida restrictiva ha tenido un impacto inmediato en el mercado: las acciones de Partners Group cayeron un 17% hasta 683 francos suizos en la bolsa de Zúrich, ampliando su pérdida acumulada en el año al 34%.

La firma ha manifestado que no dudará en utilizar otros mecanismos de restricción disponibles si las salidas de capital superan ciertos umbrales. Aunque el cierre de fondos de crédito generó inquietud entre los inversores, los ejecutivos defienden que estas restricciones son una herramienta responsable para proteger a la base de inversores que mantienen su dinero en el fondo y podrían verse perjudicados por una venta masiva de activos para atender a quienes solicitan liquidez.

Esta situación subraya los desafíos de liquidez que enfrenta el sector de capital privado cuando atrae capital de inversores minoristas acostumbrados a mayores flexibilidades, y plantea interrogantes sobre la capacidad de los fondos para gestionar salidas descoordinadas en un entorno de mercados privados menos líquidos





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