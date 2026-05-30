Partidos de Sumar exigen explicaciones y ofrecen alternativa 'limpia' para PSOE, IU, Comuns y Más Madrid

Los partidos de la esfera de Sumar se han ofrecido como alternativa 'limpia' para que la sede de la calle Ferraz no sea un 'lastre' para la mayoría progresista en España, en respuesta a la operación de derribo de la derecha y los casos que salpican al Gobierno y al PSOE.

Los partidos de la esfera de Sumar se ofrecen como alternativa 'limpia' y exigen explicaciones al PSOE Sumar, IU, Comuns y Más Madrid le avisan que 'la operación de derribo' no es 'ninguna excusa' para eludir las explicaciones sobre los casos que salpican a ese partido, y se han ofrecido como alternativa 'limpia' para que la sede de la calle Ferraz no sea un 'lastre' para la mayoría progresista en España.

Las últimas semanas han estado marcadas por los casos que salpican al Gobierno y al PSOE a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los nuevos casos relativos a Santos Cerdán y Leire Díez relativos a una supuesta operación para torpedear a la justicia en los casos en los que se investigaba a dirigentes socialistas. Àlex Cabrera Bajo el lema 'Un paso al frente', Bustinduy ha asegurado que volverán a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados 'cuanto antes', así como la prórroga de los alquileres, y ha reivindicado que todo lo que han ganado los trabajadores no puede convertirse en beneficio privado de una maquinaria rentista.

El PP acusa a Sánchez de organizar 'una trama gangsteril' contra los jueces: 'La cloaca es el PSOE' Desde el Partido Socialista, defienden que ellos sí colaboran con la justicia frente a quienes 'destruyen' pruebas, en este contexto, los socios del Ejecutivo siguen sin retirarle su apoyo de manera efectiva, aunque estas últimas semanas han surgido muchas dudas en los partidos de la izquierda y el PNV asegura que la legislatura está 'acabada'





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