Partidos de hoy, sábado, en el Mundial 2026: horarios y dónde ver gratis en televisión y seguir online

Consulta los partidos de la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos que se celebran hoy, sábado 20 de junio

La celebración de la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos que se celebran hoy, sábado 20 de junio, ha generado gran expectación entre los aficionados a la pelota.

La espera para la celebración de la última Copa del Mundo, la del año 2022 en Qatar, ha sido un poco más breve debido a la programación de los partidos. Las eliminatorias no comienzan en los octavos de final, sino en los dieciseisavos, ya que superan la fase de grupos los dos primeros de cada uno de los doce grupos junto con los ocho mejores terceros.

Esto significa que la probabilidad de que selecciones muy potentes caigan en la primera fase de la competición es muy baja. A pesar de esto, el hecho de no hacer las deberes puede conllevar cruces de la muerte directamente en dieciseisavos. Dos en el caso de Nigeria.

Costa Rica, que había participado en los tres últimos Mundiales (en 2022 fue goleada por España en fase de grupos), tampoco se clasificó, al igual que otras selecciones como Dinamarca, Serbia, Polonia o Camerún, presentes igualmente en Qatar. Este sábado 20 de junio están programados los siguientes partidos de la Copa del Mundo 2026 en horario peninsular español. Los partidos de hoy, sábado 20 de junio, serán un gran espectáculo para los aficionados a la pelota.

La competición es intensa y los jugadores están listos para dar lo mejor de sí. La expectación es palpable y los aficionados están ansiosos por ver a sus equipos en acción. Los partidos de hoy, sábado 20 de junio, serán un gran momento para los aficionados a la pelota. La competición es intensa y los jugadores están listos para dar lo mejor de sí.

La expectación es palpable y los aficionados están ansiosos por ver a sus equipos en acción. Los partidos de hoy, sábado 20 de junio, serán un gran espectáculo para los aficionados a la pelota. La competición es intensa y los jugadores están listos para dar lo mejor de sí. La expectación es palpable y los aficionados están ansiosos por ver a sus equipos en acción.

Los partidos de hoy, sábado 20 de junio, serán un gran momento para los aficionados a la pelota. La competición es intensa y los jugadores están listos para dar lo mejor de sí. La expectación es palpable y los aficionados están ansiosos por ver a sus equipos en acción





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