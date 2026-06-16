Partidos de hoy, martes 16 de junio, en el Mundial 2026: horarios y dónde ver gratis

Consulta la agenda completa de los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con horarios, television en abierto y opciones online para seguir toda la acción.

El Mundial 2026 , que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos, ha entrado en su fase decisiva con los partidos de dieciseisavos de final.

Hoy, martes 16 de junio, la competición continúa con encuentros clave que definirán el camino hacia la final. A diferencia del Mundial 2022 en Qatar, que se celebró entre noviembre y diciembre, este torneo ha generado una expectación especial al举行arse en el verano del hemisferio norte. El formato de la fase final ha cambiado considerablemente, ya que tras la fase de grupos, en la que participan doce grupos, clasifican los dos primeros de cada uno y los ocho mejores terceros.

Esto reduce la probabilidad de que grandes potencias caigan tempranamente, aunque un mal desempeño en la fase de grupos puede llevar a cruces extremadamente complicados desde los dieciseisavos. Algunas selecciones tradicionales no lograron superar la fase de grupos, como Nigeria, Costa Rica, que había asistido a los últimos tres Mundiales, Dinamarca, Serbia, Polonia y Camerún, lo que demuestra la competitividad del torneo.

La agenda de hoy prevé varios partidos en horario peninsular español, y la cobertura televisiva en abierto permitirá seguir todos los encuentros de la Selección Española, así como el partido más destacado de cada jornada. Los aficionados podrán disfrutar de la acción tanto en televisión como a través de plataformas online, garantizando acceso gratuito a los partidos clave.

Este día promete ser intenso, con equipos luchando por un puesto en los octavos de final y con la posibilidad de ver a selecciones históricas en momentos de alta presión. El ambiente en las sedes mexicanas, canadienses y estadounidenses es cada vez más vibrante, reflejando la magnitud de un Mundial que se siente en todo el continente americano





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