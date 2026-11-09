Partidos de extrema derecha limitan mujeres a candidaturas perdidas en 29N

Análisis de las listas al Congreso del 29N: Vox y SALF colocan a menos del 40% de mujeres en cabeceras, priorizando provincias sin histórico de escaños.

En las listas presentadas para las elecciones generales al Congreso y Senado previstas para el 29 de noviembre de 2024, las formaciones de extrema derecha han diseñado una estrategia de distribución de cargos que limita significativamente el acceso de las mujeres a los puestos de mayor probabilidad electoral. Aunque la legislación vigente exige paridad de género, un análisis detallado revela que Vox y Se Acabó La Fiesta reservan las cabeceras de lista principalmente para hombres, situando a las candidatas femeninas en distritos electorales con menores expectativas de obtener representación parlamentaria.

Cumplimiento de la Ley de Paridad en listas 2024

La Ley de Paridad, aprobada en 2024 y heredera de la normativa de 2007, obliga a los partidos a mantener una representación equilibrada entre sexos, comprendida entre el 40% y el 60%, y a implementar listas cremallera que alternen estrictamente hombres y mujeres para evitar que un género domine los primeros lugares. De los más de 4.000 aspirantes a escaños en el Congreso, el 49,1% son mujeres y el 50,9% hombres, cumpliendo así el requisito cuantitativo global. Sin embargo, el cumplimiento de la paridad en las posiciones de liderazgo es desigual según la formación política.

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Vox y SALF priorizan hombres en cabeceras clave

Vox, el partido principal más masculinizado en sus estructuras, presenta solo un 25% de mujeres como cabezas de lista en sus 52 provincias de presentación. De las 13 candidatas femeninas que encabezan las listas de este partido, ocho se encuentran en provincias donde la formación no obtuvo escaño en las elecciones de 2023, como Salamanca, Cáceres o Ceuta. En distritos donde Vox sí logró representación, como Valladolid o Albacete, las cabeceras corresponden a hombres, asegurando así la prioridad masculina en los escaños más accesibles.

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Estrategia de Se Acabó La Fiesta en provincias grandes

Se Acabó La Fiesta, la formación liderada por Alvise Pérez, muestra una dinámica similar con un 35% de presencia femenina en las cabeceras de sus 46 provincias. Los hombres lideran las candidaturas en las provincias con mayor número de escaños a repartir, incluyendo Madrid, Valencia, Sevilla y Alicante. La única excepción significativa es Barcelona, donde Yolanda López Carreño encabeza la lista, mientras que en las provincias donde se distribuyen menos de cinco escaños, los candidatos son predominantemente mujeres.

Comparativa con otros partidos parlamentarios

En contraste con la extrema derecha, otros partidos demuestran una apuesta más decidida por la paridad en los primeros puestos. El Partido Popular tiene un 56% de cabeceras femeninas, el PSOE alcanza el 52%, Podemos el 59% y Frente Amplio el 43%. Además, el PP y el PSOE cuentan con más de la mitad de mujeres en los primeros, terceros y quintos puestos de sus listas, mientras que Frente Amplio concentra casi un 60% de mujeres en el segundo lugar. Vox, por su parte, presenta un 76% de mujeres en el segundo puesto, pero solo un 25% en el primero, confirmando su tendencia a relegar a las mujeres a posiciones secundarias.