Partido Popular en Andalucía: 53 escaños, pero pactarán con Vox para gobernar

El Partido Popular ha conseguido 53 escaños en las elecciones andaluzas, pero necesitará pactar con Vox para gobernar en solitario. El líder popular, Juanma Moreno, ha explicado que uno de los objetivos era ganar las elecciones y lo han conseguido con casi 150.000 votos más que en 2022. Moreno asegura que los andaluces les han dado un mandato claro y definitivo porque quieren que el Partido Popular gobierne.

. El Partido Popular ha conseguido 53 escaños, a tan solo dos de gobernar en solitario. Los populares necesitarán pactar con Vox si quieren seguir al frente de la región andaluza cuatro años más.

El líder popular, que ha perdido cinco asientos en el Parlamento andaluz respecto a las elecciones de 2022, ha explicado que uno de los objetivos era ganar las elecciones y lo han conseguido con casi 150.000 votos más que en 2022. Otro objetivo era ganar en las ocho provincias, pero se han quedado muy cerca, quedando a dos escaños de poder gobernar en solitario.

Moreno asegura que los andaluces les han dado un mandato claro y definitivo porque quieren que el Partido Popular gobierne. Ha expresado que el Partido Popular es la fuerza preferida por los andaluces y que este proyecto es de cambio de transformación.

Esta jornada electoral la ha definido como un día bonito, donde los andaluces han hablado y se quedan a dos escaños de la mayoría absoluta en Andalucía con un batacazo histórico del PSOEElecciones Andalucía 2026 en directo: La participación en las elecciones a las 14:00h es del 37,20





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