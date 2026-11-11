Partido Popular critica protesta por vivienda y acusa a sindicatos de sin sentido

El Partido Popular reprocha la huelga general por vivienda, calificándola de sin sentido, mientras que Alicia del Río responde afirmando que la protesta busca responsabilizar a todos los partidos por la crisis. El debate gira en torno a las políticas de vivienda y la relación con la CEOE.

El Partido Popular, encabezado por sus líderes electorales, ha denunciado la huelga general de vivienda que marcha por las calles el 11 de noviembre, calificándola de "sin sentido" y "despropósito". Al mismo tiempo, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, retoma la crítica del PP señalando que la manifestación busca responsabilizar a todos los partidos por la crisis de vivienda, no solo al propio partido.

El PP acusa a la huelga de quedarse sin sentido

La crítica pública del Partido Popular se centra en la idea de que la huelga general no aporta soluciones concretas, sino que obstaculiza el desarrollo normal del país. Los líderes del PP señalan que la dinámica de la protesta afecta a la estabilidad política y económica, resaltando que el movimiento no demuestra un rumbo claro ni un plan de acción viable. Asimismo, destacan que la huelga empeora la percepción de la capacidad del gobierno para gestionar la crisis de vivienda.

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Alicia del Río defiende la herencia de la huelga y va contra el sentido común

Alicia del Río contestó a los ataques del PP y de Isabel Díaz Ayuso, que amenaza por "toda la basura sindical" y la retirada de derechos de movilización. Del Río afirmó que la huelga general va contra el "sentido común" del partido y que el mensaje que se difunde es un llamado a la acción frente a la especulación y la falta de vivienda asequible. La repórter sostiene que el PP, aliado con la CEOE, protege los intereses de los rentistas.

La relación con la CEOE y la crítica a su independencia

Del Río evidenció que la amistad entre el Partido Popular y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, crea una brecha entre los propietarios y los inquilinos. El sindicalista puso de manifiesto que la patronal tiene miedo porque el movimiento ha demostrado que puede paralisar el país. Este argumento subraya la necesidad de que las instancias gubernamentales logren una respuesta imparable a las demandas sociales.

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Impacto en los derechos sindicales y en la política de vivienda

La huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas pretende que tanto el gobierno como la ciudadanía reconozcan la importancia del acceso a la vivienda, con la esperanza de que el futuro gobierno incluya derechos de movilización, expresión y reunión. Delgado, al afirmar que las subvenciones a los sindicatos no están en juego, pondría en relieve una independencia que les permite liderar la lucha de forma autónoma y sin interferencia política.

Conclusión y pasos a futuro

El debate político se intensificó en la fecha del 11 de noviembre, cuando las protestas y piquetes afectaron el tránsito, causando cierres de carreteras y varios detenidos. A día de hoy, la narrativa se mantiene polarizada, con el Partido Popular en continuo ataque a la huelga y la sindicalización de los inquilinos, y la defensa de la llamada responsabilidad de todos los partidos en la crisis habitacional. El futuro de la pelea se fecha concretamente ante la necesidad de establecer un diálogo estructurado entre las diversas partes.