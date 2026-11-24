El Partido Popular publica un manifiesto para el 25N, criticando al gobierno y al exministro Ábalos. Sus dirigentes se reúnen con víctimas y acuden a la marcha contra la violencia machista.

El Partido Popular ha confirmado su intensa agenda institucional para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre. La formación política iniciará la jornada con la publicación de un manifiesto político dirigido a renovar el compromiso institucional con todas las mujeres que sufren violencia de género. Esta acción se complementa con declaraciones oficiales de los principales dirigentes del partido y su participación activa en la movilización social convocada en las calles.

Estrategia Mediática y Denuncia Política

La estrategia del Partido Popular se centra en utilizar dos escenarios geográficos y simbólicos clave para evidenciar sus críticas hacia el Ejecutivo actual. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, acudiría al Parador de Teruel, un lugar central en la controversia judicial que involucra al exministro José Luis Ábalos. Por su parte, la candidata número dos por Madrid, Cuca Gamarra, se dirigiría al edificio de Plaza de España en Madrid, residencia de alquiler donde vivía su expareja, la también política Jesica Rodríguez.

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Ambas acciones buscan destacar públicamente el fracaso, según argumentan los populares, del Gobierno en la protección de las mujeres. Desde el complejo hotelero aragonés, Ezcurra pretende señalar la conducta del exresponsable de Transportes al llevar a supuestas "amigas" para atender sus necesidades el mismo día que pernoctaba en dicho lugar. Esta denuncia se vincula con la polémica sobre una supuesta fiesta organizada en el parador mientras Ábalos implementaba su política de vivienda, incluyendo la gestión de pisos protegidos.

Controversia Judicial y Casos de Corrupción

La figura de Jesica Rodríguez ha sido objeto de escrutinio público tras su salida de la vida política y el cierre de la causa judicial que involucra a su expareja. Fuentes del Partido Popular sostienen que la expareja de Ábalos fue contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin que nunca hubiera acudido a trabajar en ellas. Este hecho se atribuye a la mediación de la trama corrupta y a la implicación directa del exministro en los procesos de selección.

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Además de los contratos laborales, el proceso judicial ha revelado que una de las supuestas comisiones que la trama del caso Koldo pagó a Ábalos fue utilizada para financiar estas actividades. Los populares denuncian que este caso representa un fallo sistémico del Ejecutivo, argumentando que el gobierno ha fallado a toda la sociedad, pero especialmente a las víctimas de violencia machista, al permitir que la corrupción y la impunidad se entrelazaran en la esfera política.

Reuniones Sociales y Propuestas Legislativas

Paralelamente a las declaraciones políticas, Cuca Gamarra mantendría encuentros en Logroño con diversos grupos de interés. Estas reuniones incluirían a empresarias, autónomas, trabajadoras, amas de casa, entidades sociales y miembros de la Red Vecinal, con el objetivo de escuchar sus preocupaciones diarias. El partido enfatiza que su bandera del feminismo es "real" y digna, contrastándola con lo que describen como recortes en el derecho a la protección impulsados por el actual equipo de gobierno.

El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, visitaría la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp). En este acto se reafirmaría el compromiso electoral del Partido Popular de aprobar una nueva normativa que proteja eficazmente a las víctimas de la prostitución y persiga a las redes criminales que se lucran de ellas. Esta propuesta legislativa se presenta como una medida urgente para combatir la explotación sexual.

Crítica a la Ley del Solo Sí Es Sí

Además de los casos específicos de corrupción, el Partido Popular reitera su reprobación a las reducciones de condenas y excarcelaciones de delincuentes sexuales. Estos cambios en el sistema penitenciario son atribuidos a la aplicación de la denominada ley del "solo sí es sí". La formación asegura que el Ejecutivo se desentiende de estos problemas, manteniendo una postura crítica frente a las medidas legales vigentes y abogando por una respuesta más firme ante la violencia contra las mujeres.

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Participación en la Manifestación del 25N

Para cerrar la jornada conmemorativa, el Partido Popular enviaría una delegación de diputados y senadores a la manifestación del 25N. El grupo parlamentario estaría encabezado por Jaime de los Santos y Sofía Acedo, quienes liderarían la representación institucional en la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid. Esta presencia busca demostrar la unidad del partido en la defensa de las víctimas y su oposición a las políticas del gobierno actual.