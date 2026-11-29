La participación en las elecciones generales alcanza el 68,15% a las 18.00 horas, un máximo histórico para esa hora y 15 puntos más que en 2023.

La participación en las elecciones generales de este domingo alcanzó a las 18.00 horas un récord histórico para ese avance, con un 68,15% según la actualización de las 18.13 horas. El dato supera en 4,7 puntos el anterior máximo registrado a esa hora, el 63,45% de 1996, según el histórico de participación.

Hasta esa actualización habían votado 24.125.236 personas, 5.453.629 más que en el segundo avance de 2023. La cifra también queda 11,31 puntos por encima de la de noviembre de 2019, cuando la participación a esa hora fue del 56,85%. El titular de la información menciona un 68,14%, mientras que el cuerpo del avance recoge el 68,15%.

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Comunidad de Madrid encabeza la participación autonómica

La Comunidad de Madrid registra la participación más alta por comunidades, con un 72,69% a las 18.00 horas. Le siguen la Comunidad Valenciana (71,20%), Cantabria (70,77%), La Rioja (70,54%) y Castilla-La Mancha (70,40%).

Galicia (68,18%), Aragón (68,89%), Navarra (68,05%), el País Vasco (69,33%) y Murcia (69,90%) se sitúan en valores próximos a la media nacional, situada en el 68,16%. Por debajo de esa media aparecen Castilla y León (67,98%), Asturias (67,99%), Andalucía (66,85%), Cataluña (66,54%), Extremadura (65,94%), Islas Baleares (61,46%) y Canarias (57,56%).

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Ceuta registra un 60,80% y Melilla, un 56,32%, las cifras más bajas de las ciudades autónomas en este avance.

Subidas de participación respecto a 2023 en todas las comunidades

La participación aumenta en todas las comunidades respecto a 2023, con las mayores subidas en Melilla (+24,39 puntos), Ceuta (+21,50), Madrid (+19,00), Cataluña (+17,82) y el País Vasco (+16,90). La subida más moderada corresponde a Extremadura, con 10,13 puntos.

Entre las provincias, los porcentajes más altos se registran en Madrid (72,69%), Valencia (72,26%), Guadalajara (71,56%), Castellón (71,47%) y Toledo (70,89%). En el extremo contrario se sitúan Melilla (56,32%), Las Palmas (57,40%), Santa Cruz de Tenerife (57,73%), Ceuta (60,80%) y Baleares (61,46%).

Melilla registra el mayor incremento territorial respecto a 2023, con 24,39 puntos más, mientras que Ceuta suma 21,50 puntos adicionales frente al proceso electoral anterior.

Detalle provincial de la participación en Galicia

En Galicia, A Coruña registra un 68,21% (+12,25 puntos), Lugo un 66,23% (+12,17), Ourense un 66,24% (+12,77) y Pontevedra un 69,43% (+11,98) a las 18.00 horas. Todas estas provincias muestran un avance respecto a 2023.

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En el País Vasco, Álava registra un 67,57% (+19,41), Vizcaya un 70,10% (+16,72) y Guipúzcoa un 68,90% (+16,08). En Asturias la participación llega al 67,99% (+13,88) y en Cantabria al 70,77% (+10,33).

En Cataluña, Barcelona alcanza el 67,43% (+18,24), Girona el 64,17% (+17,70), Lleida el 61,78% (+16,68) y Tarragona el 64,90% (+15,58). Islas Baleares se sitúa en el 61,46% (+12,88).

Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha por provincias

En Andalucía, Almería registra un 66,57% (+14,20), Cádiz un 64,66% (+13,08), Córdoba un 68,03% (+11,86), Granada un 67,82% (+13,86), Huelva un 64,05% (+14,46), Jaén un 65,70% (+10,41), Málaga un 65,86% (+12,95) y Sevilla un 69,25% (+15,92).

En la Comunidad Valenciana, Alicante alcanza el 69,49% (+12,78), Castellón el 71,47% (+12,61) y Valencia el 72,26% (+13,74). En Madrid, la comunidad llega al 72,69%, 19 puntos más que en 2023.

En Castilla-La Mancha, Albacete registra el 70,46% (+15,79), Ciudad Real el 69,08% (+12,70), Cuenca el 70,36% (+12,74), Guadalajara el 71,56% (+17,50) y Toledo el 70,89% (+13,35). Estos datos corresponden exclusivamente al avance de las 18.00 horas, por lo que el escrutinio final no forma parte de esta información.