La votación del 29 de noviembre registra una afluencia sin precedentes, superando el 68% a las 18 horas y rompiendo récords históricos en la democracia española.

La jornada electoral del 29 de noviembre de 2026 ha marcado un hito sin precedentes en la historia democrática reciente de España, con una participación en las urnas que ya supera la asistencia total registrada en las dos últimas convocatorias generales. A las 18 horas de este día, el porcentaje de ciudadanos censados que han ejercido su derecho al voto se sitúa en un 68,15% a nivel nacional, un dato que no solo rompe la dinámica de las elecciones de 2023, sino que se acerca peligrosamente a los máximos históricos de la etapa constitucional.

Ruptura de récords históricos en la democracia

El crecimiento de la afluencia a las urnas es tan contundente que el dato actual supera con creces el 53,13% registrado en las mismas horas del ciclo electoral anterior, pero también supera la referencia histórica más alta hasta la fecha en la era moderna. El único precedente comparable es el de 1996, cuando la participación alcanzó el 63,4% a estas alturas del día. No obstante, la referencia absoluta sigue siendo las elecciones generales de 1982, donde el 79,9% del censo acudió a las urnas, una cifra a la que el proceso actual tiene que incrementarse todavía casi 12 puntos porcentuales para igualar.

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Líderes autonómicos en Madrid y Cataluña

La Comunidad de Madrid se consolida como la comunidad autónoma con mayor crecimiento en la participación ciudadana, donde ya han depositado el sufragio el 72,7% de los madrileños censados. Esta cifra representa un salto de 19 puntos porcentuales en comparación con las mismas horas del ciclo electoral de 2023, consolidando a la capital como el epicentro de la movilización electoral. Este fenómeno no es aislado, ya que refleja una tendencia generalizada en el centro y norte del país.

Cataluña también muestra un dinamismo extraordinario, con el 66,53% de los electores ya habiendo ejercido su derecho. Este porcentaje supone un incremento de 17,8 puntos porcentuales respecto a las elecciones anteriores, demostrando una reactivación significativa del voto en esta región. La recuperación de la participación en Cataluña y Madrid juntos está tirando hacia arriba las cifras nacionales de manera notable en esta jornada del 29 de noviembre.

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Expansión del voto en el norte y noreste

El aumento de la participación no se limita a las grandes economías, sino que se extiende con fuerza hacia otras zonas del geografía española. En Aragón, la afluencia a las urnas se ha disparado 16,3 puntos porcentuales, alcanzando el 68,9% del censo registrado. Esta cifra refleja una movilización social intensa que rompe con la pasividad observada en ciclos anteriores y sugiere un cambio en la percepción de la relevancia política por parte de los aragoneses.

Navarra cierra el grupo de territorios con crecimiento masivo, con un aumento de 16,2 puntos y un registro actual del 68% de participación. La correlación entre estas comunidades y Madrid indica un patrón de comportamiento electoral coherente en las regiones con mayor densidad poblacional y económica, donde la apuesta por las urnas ha sido decisiva para definir el mapa político actual.

El factor correo y la proyección final

A pesar de los datos abrumadores a media tarde, los analistas políticos deben tener en cuenta variables estructurales que podrían modificar el cómputo final. Es fundamental recordar que en los anteriores comicios el voto por correo, cuya participación se computa únicamente al cierre de los colegios, tuvo un peso decisivo. Además, la participación de última hora siempre suele ser elevada, lo que significa que los datos actuales, aunque históricos, podrían ver ligeramente modificadas sus proporciones finales.

El resto del territorio nacional también contribuye a esta tendencia alcista. En el País Vasco, el 69,9% de los electores ya han votado, con un incremento de 14,8 puntos respecto al pasado ciclo. Castilla y León registra el 68% de participación con 13,85 puntos adicionales, mientras que Baleares alcanza el 68,2% con un repunte de 12,2 puntos. Esta convergencia nacional sugiere que las elecciones generales del 29N de 2026 serán recordadas como una de las jornadas con mayor implicación ciudadana de los últimos cuarenta años.