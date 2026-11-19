El exdirector de SEPI testimonia sobre el préstamo de 53 millones a Plus Ultra, negando influencias de Zapatero y justificando la anticipación de la concesión.

El exdirector general de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, José Ángel Partearroyo, prestó declaración como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga la supuesta influencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la concesión de un rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra. Durante su intervención judicial, el directivo negó rotundamente tener conocimiento de irregularidades en el procedimiento que derivó en la autorización de un préstamo por valor de 53 millones de euros.

Anticipación del rescate y contactos con la aerolínea

Según consta en el sumario de la causa judicial, Partearroyo actuó como enlace oficial entre la SEPI y la cúpula directiva de la compañía aérea durante la tramitación de la ayuda pública. El exfuncionario reconoció haber anticipado al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, que el rescate sería concedido, un mensaje que envió el 2 de marzo de 2021. Esta comunicación se produjera siete días antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde definitiva al préstamo, aunque Partearroyo argumentó ante el juez que la decisión ya contaba con el aval previo de la SEPI.

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El directivo sostuvo que sus contactos con la dirección de la aerolínea formaban parte de la normalidad operativa y negó cualquier tipo de presión para acelerar el proceso administrativo. Asimismo, Partearroyo afirmó no conocer personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero ni a su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, distanciándose así de las conexiones políticas que la investigación intenta establecer como motor de la decisión financiera.

Celebración y advertencias sobre los honorarios

La misma jornada en que Partearroyo anticipó la noticia, el 2 de marzo de 2021, Julio Martínez Solá informó a Rodolfo Reyes, máximo accionista venezolano de la compañía, sobre la inminente concesión. En un chat grupal compartido con el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, y Julio Martínez Martínez, el presidente de la aerolínea celebró la buena nueva compartiendo una fotografía en la que aparece sentado en una terraza con una botella de champán y un plato de ostras.

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En esa conversación digital, Julio Martínez Martínez advirtió a Solá: "Aviso para navegantes, la SEPI no aprueba esos gastos". Esta advertencia hacía referencia al contrato firmado con una sociedad vinculada al socio del expresidente, mediante el cual se acordó el pago del 1% del monto total del rescate. Este porcentaje, junto con otras supuestas dádivas, ha sido revelado por los informes de la Unidad Central Delictiva Económica y Financiera de la Policía Nacional.

Gestiones previas y marco legal de la ayuda

La trama de intermediación se remonta al 17 de marzo de 2020, fecha en la que se aprobó el real decreto de medidas urgentes frente a la Covid-19. Esta norma estableció los requisitos fundamentales para los rescates aéreos, exigiendo que las compañías estuvieran al corriente de sus responsabilidades con Hacienda y la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019. La investigación apunta a que la trama medió con el Ministerio de Seguridad Social para aplazar una deuda con la Tesorería General, cumpliendo así uno de los obstáculos legales.

Tras la aprobación del decreto, Plus Ultra inició dos vías de gestión: una a través del Ministerio de Transportes y otra mediante la intermediación de Rodríguez Zapatero. En mayo de 2020, la aerolínea estimó la necesidad de obtener 15 millones de euros de financiación adicionales, una solicitud trasladada por el consejero delegado Roberto Roselli directamente a Julio Martínez Martínez.

Estructura empresarial y cronología de las gestiones

El 3 de julio de 2020 se produjo un hito clave con la aprobación por parte del Gobierno de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, conocido por sus siglas FASEE. Este instrumento permitió que la SEPI gestionara los rescates de manera formal. Al día siguiente, Julio Martínez Solá confirmaba a la cúpula directiva que el grupo de Rodríguez Zapatero ya estaba trabajando en el proceso, detallando incluso una reunión prevista para el martes con Roberto Roselli y Martínez Martínez.

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La solicitud formal de Plus Ultra fue presentada ante la SEPI a comienzos de septiembre de 2020. El sumario judicial detalla cómo las conversaciones entre la dirección de la aerolínea y las figuras vinculadas al expresidente configuraron una estructura compleja que, según la acusación, buscó facilitar la aprobación de la ayuda financiera mediante la intermediación política y el establecimiento de comisiones no declaradas inicialmente.