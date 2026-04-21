Parquesvr desmantela la realidad con su nuevo disco Mitos y leyendas

La banda Parquesvr presenta su nuevo álbum, un trabajo que equilibra la introspección emocional con una crítica feroz a la gentrificación, el totalitarismo y la hipocresía social, reafirmándose como uno de los grupos más incisivos del panorama actual.

La banda madrileña Parquesvr regresa a la escena musical con su nuevo álbum, titulado Mitos y leyendas, un trabajo que promete ser tanto un espejo de la sociedad actual como un refugio ante el desencanto personal. El lanzamiento, previsto para el 24 de abril a través de Raso Estudio, marca una etapa de madurez sonora y conceptual para la agrupación, que ha sabido navegar desde el rock más guitarrero hasta texturas electrónicas sofisticadas.

Bajo el liderazgo de Javi Ferrara, la banda ha integrado con mayor solidez la presencia de los sintetizadores de Marco Fernández, logrando una homogeneidad estética que no sacrifica la mordacidad que les caracteriza. Este disco no es solo una colección de canciones, sino una crónica descarnada de dos desmoronamientos que ocurren en paralelo: el fracaso emocional del individuo frente a la decadencia de una sociedad colectiva que parece perder el rumbo. El contenido lírico de Mitos y leyendas se divide fundamentalmente en dos ejes. Por un lado, una introspección profunda que recorre las fases del duelo amoroso y la frustración existencial, expresada en temas como Esto que vivimos y Ya no volverán. Por otro lado, la mirada hacia fuera se vuelve quirúrgica al analizar la gentrificación y la crisis de la vivienda, utilizando a Madrid como un escenario donde el turismo ha desplazado a sus habitantes originales. La crítica social en temas como Tuk tuks por Lavapiés o Todos los madrileños subraya una turismofobia justificada por el proceso de transformación que ha sufrido la capital. Sin embargo, el grupo también se atreve con el compromiso político internacional, destacando la pieza Updah, una denuncia solemne del genocidio en Gaza que incorpora versos de poetas palestinos, marcando un hito en la trayectoria de un grupo que evita las medias tintas. En cuanto a la sátira política y social, Parquesvr no ha perdido su capacidad de señalar, nombrar y ridiculizar. Con una lista de tontos que abarca figuras del espectro político, mediático y cultural, Ferrara y compañía cuestionan el ascenso de los totalitarismos y la desorientación de una izquierda que, según ellos, pierde el tiempo en disputas internas en lugar de responder a la realidad. A pesar de esta actitud combativa, Ferrara rechaza que se imponga a los músicos la obligación de posicionarse ideológicamente, defendiendo que su implicación es un acto de voluntad personal y no una imposición ética. La banda, que nació casi por una casualidad festiva tras un festival, se mantiene fiel a su filosofía de decir las cosas sin filtros. Con una gira de verano en festivales y una temporada de salas en otoño, Mitos y leyendas se perfila como una de las propuestas más crudas, necesarias y coherentes de la música independiente española actual, demostrando que la ironía es, a menudo, la herramienta más eficaz para sobrevivir a tiempos sombríos





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parquesvr Mitos Y Leyendas Música Española Javi Ferrara Gentrificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volkswagen lanza un nuevo ID.3 con más de 600 kilómetros de autonomíaLicenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, trabajó en el Diario Sur y La Opinión de Málaga antes de trasladarse a Madrid en 2001 para trabajar en Elmundo.es como redactor de deportes. En 2007, se incorporó al equipo de últimas noticias y en 2010 se trasladó a Miami para coordinar la delegación de Elmundo.es/América.

Read more »

Pablo Ojeda, nutricionista, contundente sobre el consumo diario de pan: «Es el alimento que más se come en España»El especialista ha querido desmontar uno de los grandes mitos de la alimentación y esta popular fuente de hidratos de carbono

Read more »

Nuevo frente de batalla con los autónomosEl ajuste en esta campaña de la Renta de las cotizaciones de los autónomos puede abrir otra batalla entre el Gobierno y los trabajadores por cuenta propia. Esta regularización...

Read more »

El auge de las segundas ciudades: cómo el nuevo viajero redefine el turismo globalDescubre por qué los viajeros están abandonando las capitales saturadas para explorar segundas ciudades y cómo la tecnología eSIM de Yesim garantiza una conexión constante en itinerarios flexibles.

Read more »

Las bibliotecas de Barcelona se suman a la huelga indefinida contra el nuevo convenio municipalSe enmarca en la protesta iniciada el pasado 5 de febrero por los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento, las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y las guarderías municipales.

Read more »

¿Flores? ¿En primavera? La revolución del armario masculinoHace tiempo los hombres dejaron atrás mitos como no vestir con flores o tonos empolvados, y llegó la hora de renovar el vestuario con prendas de todo tipo.

Read more »