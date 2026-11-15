Paro en el transporte español: CETM, Fenadismer y CCOO en el centro del conflicto por la jubilación

CETM y Fenadismer confirman la convocatoria de paro para el 23 y 24 de diciembre tras el retraso gubernamental en los coeficientes de jubilación, mientras CCOO mantiene su calendario pendiente.

Las patronales del sector del transporte por carretera, identificadas como Confederación Española de Transporte de Mercancías ( CETM) y Fenadismer, han confirmado oficialmente la recepción de la notificación preceptiva del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje ( SIMA) para la celebración de una huelga general programada para los días 23 y 24 de diciembre.

Este movimiento de presión está directamente motivado por la falta de aprobación de los coeficientes reductores necesarios para facilitar la jubilación anticipada de los conductores profesionales, un trámite administrativo que se ha visto estancado debido a los retrasos imputables al Gobierno español y al contexto político reciente.

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El mecanismo de la huelga y la respuesta de los sindicatos

Mientras que las entidades empresariales han procedido a hacer público el inicio formal del proceso de conflicto colectivo tras recibir el documento del organismo arbitral, la Confederación Sindical Comisiones Obreras (CCOO) se ha abstenido de confirmar de manera directa la participación en dichas fechas.

La dirección nacional del sindicato se ha limitado a remitir a la rueda de prensa que celebrarán este lunes, durante la cual se hará oficial el calendario detallado de las movilizaciones, dejando así abierto el espectro de la participación sindical en la acción de paro que amenaza con paralizar las cadenas de suministro.

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La postura de las patronales sobre el perjuicio económico

Fenadismer ha señalado de manera explícita que esta medida de presión provocaría un perjuicio grave e innecesario tanto para las propias empresas transportistas como para el conjunto de la sociedad española, especialmente en un momento crítico de la campaña navideña donde la logística es fundamental.

Ambas confederaciones patronales, CETM y Fenadismer, han calificado la huelga de injustificada y desproporcionada, argumentando que esta decisión está dirigida contra el Estado y no contra el sector, a pesar de que ellas mismas han respaldado e impulsado junto a los sindicatos la solicitud formal para la aplicación de dichos coeficientes reductores.

El origen del conflicto y la espera por la evaluación

El punto de quiebre en las negociaciones se sitúa en el mes de julio, cuando la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social frenó la convocatoria de la Comisión de Evaluación, una medida que Fenadismer atribuye directamente al adelanto electoral y a la incertidumbre administrativa generada.

La solicitud original de estos beneficios fue presentada de manera conjunta en octubre de 2025 por CCOO, UGT, y las patronales mayoritarias del sector, incluyendo CETM, Confebus para el transporte de viajeros y las asociaciones de grúas autopropulsadas, estableciendo un consenso histórico en la demanda.

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Consecuencias inminentes y el requisito legal pendiente

El acuerdo entre las patronales y los sindicatos en torno a la aplicación de los coeficientes de reducción de la edad de jubilación constituye un requisito imprescindible e insubstituible para que la Administración pública proceda al trámite administrativo de aprobación final.

Hasta que no se desbloquee este proceso y se resuelvan los retrasos en los informes preceptivos que CCOO lleva meses denunciando, el sector se enfrenta a un escenario de incertidumbre que podría afectar gravemente la fluidez del comercio y el abastecimiento durante las fiestas finales del año.