Paro docente en Castilla y León: UGT y CCOO movilizan a profesores por descontento salarial

UGT y Comisiones Obreras convocan huelga en Educación pública de Castilla y León el 4 de noviembre. Los sindicatos exigen dignidad laboral ante la negativa del Gobierno regional a cumplir acuerdos históricos.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado un paro docente generalizado en la educación pública no universitaria de Castilla y León para este miércoles, cuatro de noviembre. Esta movilización responde a la profunda frustración generada por las expectativas incumplidas tras las negociaciones con la Junta de Castilla y León.

Razones estructurales del conflicto educativo

La decisión de paralizar las aulas busca denunciar la sobrecarga laboral y la presión constante que sufren los profesionales de la enseñanza en la comunidad autónoma. Ambos sindicatos señalan como causas principales la falta de especialistas y perfiles no docentes esenciales, destacando la ausencia de enfermeros en los centros escolares y la subcontratación de intérpretes de Lengua de Signos.

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Además, se critican los departamentos de Orientación desbordados y los problemas crónicos de impagos. La situación se agrava por una desinversión acumulada que ha derivado en carencias físicas graves, como la falta de calefacción o climatización adecuada. Casos concretos ilustran esta precariedad, como el centro de León que sufrió problemas estructurales el curso pasado o los doscientos alumnos de Dueñas que llevan cuatro años desplazándose a Venta de Baños en Palencia tras el derribo de su instituto.

Posiciones sindicales frente al ejecutivo regional

Esta convocatoria no cuenta con el respaldo de los demás sindicatos mayoritarios, CSIF, ANPE y Stecyl, quienes firmaron recientemente un acuerdo marco con la Consejería de Educación. UGT y CCOO rechazaron rubricar dicho documento porque consideraban que la propuesta del Ejecutivo, liderado por la coalición PP-Vox, estaba muy lejos de ser un acuerdo histórico. El texto propuesto incluía una reducción de horas lectivas para mayores de cincuenta y cinco años y un complemento económico progresivo por tutorías, pero ambas organizaciones lo juzgaron insuficiente.

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Los sindicatos convocantes argumentan que la negociación no atendió reivindicaciones históricas ni reconoció adecuadamente el tiempo dedicado a la tutoría. Critican también la alta tasa de interinidad y unas ratios cuantitativas inadecuadas para las necesidades reales de los alumnos. Asimismo, señalan que los complementos autonómicos sitúan los sueldos de los profesores en la tabla inferior comparativamente.

Impacto inmediato y próximos pasos legales

La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos que considera abusivos, exigiendo la presencia de numerosos profesores para garantizar el acceso a las clases. Desde UGT y CCOO protestan por esta medida, señalando la ironía de exigir cobertura inmediata cuando las sustituciones tardan considerablemente en realizarse. Los afectados buscan visibilizar que es posible ejercer la educación de otra manera, más allá del modelo actual que presenta buenos resultados académicos pero un profesorado precarizado.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la nueva consejera de Educación, María del Valle Ares, enfrenta ahora esta movilización. Previamente, la ya exconsejera María Pardo, quien se presenta como número uno al Congreso de los Diputados por Valladolid, defendió que los profesores estaban en una situación privilegiada y que no quedaban reivindicaciones pendientes. Este contexto político complica el diálogo, ya que los sindicatos acusan a la administración de incumplir compromisos y negarse a negociar puntos clave. Se espera una alta participación de los treinta mil profesores convocados, con concentraciones en las direcciones provinciales a las once de la mañana y en varias plazas a las siete de la tarde, marcando un punto de inflexión en las relaciones laborales del sector educativo regional.