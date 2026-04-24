Paralización de las obras en Pozuelo de Alarcón tras la admisión de medidas cautelares

Un tribunal ha acordado suspender las obras de un recinto ferial, palacio de congresos y hotel en Pozuelo de Alarcón hasta que se dicte sentencia sobre su impacto ambiental y residencial, dando un respiro a los más de 2.000 vecinos afectados.

Más de 2.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón, afectados por el proyecto de construcción de un recinto ferial , un palacio de congresos y un hotel en sus proximidades, han recibido un respiro judicial.

Un tribunal ha dictaminado una medida cautelar que impide el inicio de las obras hasta que se dicte una sentencia firme sobre el impacto potencial de la edificación. Los residentes expresan su preocupación por la falta de un informe medioambiental actualizado y temen un aumento del tráfico y la contaminación acústica. El Ayuntamiento, por su parte, defiende el proyecto como un motor de crecimiento económico y generación de empleo.

Javier Cabo, presidente de Pozuelo por la Calidad de Vida y contra el Ruido (POZCAVIR), critica la deficiente tramitación de la documentación por parte del Ayuntamiento, señalando la ausencia de estudios esenciales para un proyecto de esta magnitud. Tras agotar las instancias municipales, la asociación recurrió al tribunal contencioso-administrativo, donde, aunque aún no han obtenido una resolución favorable, el magistrado ha reconocido indicios de posibles daños irreversibles al entorno natural y residencial.

El Ayuntamiento, liderado por Paloma Tejero (PP), argumenta que cuenta con informes favorables, incluyendo uno de la Comunidad de Madrid de diciembre de 2023 que asegura la inexistencia de riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Cabo refuta este informe, argumentando que fue emitido antes de que se conociera el destino final de los terrenos, por lo que carece de relevancia.

Además, el Ayuntamiento menciona un informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid y un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que califica el impacto ambiental como de escasa entidad. Cabo insiste en que el informe ambiental inicial, realizado antes de conocer el uso final de la parcela, invalida cualquier resolución posterior, ya que un nuevo informe debería haberse solicitado una vez conocida la verdadera finalidad del terreno en enero de 2024.

La decisión del tribunal de admitir las medidas cautelares solicitadas por POZCAVIR ha paralizado el proyecto urbanístico. La asociación destaca que esta medida reconoce el riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se evalúa la legalidad del proyecto. El Ayuntamiento minimiza el impacto de la paralización, afirmando que ya había decidido no iniciar las obras para evitar interferencias con las fiestas de septiembre, que tradicionalmente se celebran en la misma parcela.

Los terrenos ya han sido utilizados en el pasado para eventos municipales, incluyendo las fiestas patronales y celebraciones de Nochevieja. Fátima Arranz, vecina afectada, relata los problemas de tráfico y transporte público que ya se han experimentado durante estos eventos.

Señala que el proyecto del recinto ferial y palacio de congresos representa el inicio de una urbanización en una zona cercana a la Casa de Campo y al barrio de Aravaca, y critica la priorización del desarrollo económico sobre la preservación de los espacios verdes





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pozuelo De Alarcón Medidas Cautelares Recinto Ferial Palacio De Congresos Impacto Ambiental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De máquina de guerra a símbolo de abandono: el proyecto que busca salvar de la decadencia el baluarte olvidado de PalmaTras décadas de abandono y obras paralizadas, el Gobierno acaba de adjudicar las obras de rehabilitación del Baluard des Príncep, pieza clave de la arquitectura militar renacentista convertida hoy en incómoda metáfora de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio ...

Read more »

Proyecto Agua Negra: Retoman las obras del túnel que unirá Chile y ArgentinaSe reanudan los trabajos en el lado chileno del proyecto Agua Negra, un túnel de 14 kilómetros que conectará la provincia de San Juan (Argentina) con la Región de Coquimbo (Chile) a través de la Cordillera de los Andes, ofreciendo una alternativa permanente al Paso de Agua Negra.

Read more »

Editores vs. IA: el conflicto jurídico por el uso de obras literarias para entrenar IALa aparición de los sistemas de inteligencia artificial generativa (SIAG) ha tenido un fuerte impacto en múltiples sectores, incluido el editorial. Estos sistemas requieren...

Read more »

Manu Martín aboga por la tecnología para evitar sucesos como el de Benidorm: 'Ponemos demasiado en lasDos operarios murieron debido a la caída de un andamio en obras. El experto analiza si se pudo haber evitado.

Read more »

Aceleran obras en CDMX para el Mundial de FútbolLas autoridades de la Ciudad de México trabajan contrarreloj en diversos proyectos de infraestructura, como la calzada elevada de Tlalpan, para mejorar la movilidad y dejar un legado permanente antes y durante el Mundial de Fútbol.

Read more »

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 23 de abril de 2026Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 23 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 8.000.000 euros.

Read more »