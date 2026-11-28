Las grandes tecnológicas frenan inversiones millonarias en España ante el decreto del 80% de renovables. La norma afecta a Amazon y Microsoft.

Las principales compañías tecnológicas y de inversión han detenido sus planes de expansión en el mercado español debido a la entrada en vigor de un nuevo real decreto que exige que el 80 por ciento de la energía consumida por los centros de datos provenga de fuentes renovables. Esta medida regulatoria, percibida como un obstáculo grave para la viabilidad económica, ha provocado una pausa en decisiones de inversión valoradas en aproximadamente 90.000 millones de euros. La incertidumbre legal generada por la norma ha llevado a actores clave como Amazon, Microsoft, Blackstone, Meta y Merlin Properties a revisar o retrasar sus compromisos financieros en el país.

El impacto del decreto en las inversiones tecnológicas

La paralización responde directamente a los requisitos establecidos por la normativa, que obliga a las instalaciones a acreditar que el 80 por ciento de su consumo anual procede de energías renovables o de contratos a largo plazo con dichas fuentes. Este cambio en la estructura de costes y abastecimiento energético ha alterado significativamente la rentabilidad proyectada de los proyectos ya anunciados. Grandes empresas como Amazon a través de AWS, Microsoft, Blackstone junto con QTS, Meta, Google, Merlin Properties y Equinix figuran entre los mayores compromisos de inversión afectados por esta incertidumbre regulatoria inmediata.

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La oposición legal de SpainDC y los recursos

La patronal del sector, SpainDC, ha recurrido la norma ante los tribunales, solicitando medidas cautelares para suspender su aplicación inmediata. La organización industrial advierte que la ley puede provocar daños irreparables a proyectos que ya están en marcha y pone en riesgo inversiones millonarias previamente estructuradas. SpainDC denuncia asimismo que el decreto crea un trato diferencial al excluir de某些 exenciones a proyectos de gigafactorías vinculadas a la soberanía digital, argumentando falta de transparencia sobre los beneficiarios de estas excepciones.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia confirman que la decisión de frenar las inversiones está intrínsecamente ligada a la expectativa de un cambio político. Las empresas esperan que, si el Partido Popular llega a La Moncloa, se derogue el decreto tal como ha anunciado su intención. En caso de victoria del PSOE, el sector confía en que el gobierno reconsidere el texto, aunque ya está en vigor, para evitar que España pierda su estatus como uno de los destinos con mayores incentivos de Europa.

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Consecuencias económicas y fuga de proyectos

El impacto económico de esta parálisis es severo, con cerca de 6.000 millones de euros invertidos en centros de datos en Aragón esperando en rampa de salida para el inicio de las obras. La industria estima que el decreto no solo frena los proyectos anunciados, sino que puede excluir completamente a España del ecosistema global de centros de datos a medio plazo. Las empresas advierten que si no se modifica la ley, se perderán no solo los anuncios actuales, sino también decenas de miles de millones en proyectos que estaban en cartera para los próximos cinco años.

Directivos del sector han expresado su profunda decepción con las conversaciones mantenidas con el ministerio competente, argumentando un desconocimiento técnico de la materia. Tras tres meses de consultas y negociaciones, consideraban que apenas se realizaron modificaciones sustanciales al texto inicial. Esta percepción ha llevado a algunas compañías a estudiar la posibilidad de desviar sus inversiones hacia otros mercados extranjeros, generando una fuga de capital que el sector califica como muy dura para la economía española.

Escenario político y próximos pasos

El futuro de estas inversiones depende ahora de dos vías principales: la resolución judicial de los recursos presentados por SpainDC y el resultado de las elecciones generales. Si los tribunales suspenden el decreto mediante medidas cautelares, la actividad podría retomarse sin necesidad de un cambio legislativo. Por otro lado, si se produce un cambio de gobierno, la posibilidad de derogación o modificación ofrece una esperanza de estabilización para las empresas que han visto paralizadas sus operaciones desde mediados del año.