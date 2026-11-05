Paraguay: Santiago Peña renuncia tras escándalo de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dimitió tras el colapso de Ueno Bank, un evento que provocó protestas y una crisis política por vínculos con el Gobierno.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su renuncia oficial al cargo mientras se desarrollaba una grave crisis política y financiera en el país. La decisión se produjo en medio de un intenso escándalo relacionado con la caída de Ueno Bank, una institución que involucraba directamente al mandatario y que lo mantenía al borde de un juicio político en el Congreso Nacional. Esta dimisión marca un punto de inflexión en la trayectoria política de Peña y responde a la presión social generada por la intervención abrupta de la entidad bancaria.

La situación se desencadenó tras dos días de largas filas en las sucursales bancarias, un creciente nerviosismo entre la ciudadanía y múltiples protestas callejeras en todo el territorio. Paraguay, que había buscado posicionarse activamente como un importante hub financiero regional, enfrentaba ahora la realidad de un colapso de confianza. El país había logrado previamente el visto bueno de dos de las principales agencias calificadoras de riesgo en el mundo, destacando la solidez de sus pagos y la estabilidad macroeconómica general bajo la administración de Peña.

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Intervención del Banco Central de Paraguay

El Banco Central de Paraguay (BCP) inició la madrugada del martes un procedimiento de resolución para Ueno Bank, detectando una insuficiencia crítica en su índice de solvencia. La entidad se encontraba por debajo del mínimo regulatorio exigido del 50%, lo que obligó a las autoridades a asumir el control total para verificar los activos del banco. Esta acción dejó sin acceso inmediato a sus fondos a casi 3 millones de clientes, afectando a una población que representa más de la mitad de los 6,1 millones de habitantes del país.

En sus arcas, Ueno concentraba aproximadamente US$ 850 millones en depósitos públicos, incluyendo fondos estratégicos del Instituto de Previsión Social. Tras la decisión de las autoridades, todas las sucursales cerraron sus puertas y cesaron las operaciones comerciales de manera inmediata. El Banco Central declaró que se trata de un "caso puntual" que no refleja una condición generalizada del sistema financiero del país, reafirmando que la protección de los depositantes es la prioridad absoluta del regulador.

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Vínculos políticos y conflict de intereses

La crisis financiera está estrechamente ligada a la estructura corporativa y política de la entidad. El principal accionista de Ueno es el conglomerado Grupo Vázquez, del cual Santiago Peña fue accionista hasta marzo del año pasado, momento en el que vendió su participación. Sin embargo, la oposición acusó al expresidente de incurrir en un conflicto de intereses, manipulación regulatoria y encubrimiento institucional por parte del BCP durante su mandato, que comenzó en 2023.

El economista Manuel Ferreira Brusquetti, exministro de Hacienda de 2012 a 2013, explicó a CNN que el banco utilizó fondos de instituciones públicas para un marketing agresivo y la expansión de su marca. Según Brusquetti, este crecimiento rápido se sostuvo mediante devoluciones en tarjetas de crédito aceptando a casi cualquier cliente. Posteriormente, se detectó un proceso de desvío de fondos hacia empresas vinculadas al grupo propietario, lo que culminó en la actual situación de insolvencia.

Límites regulatorios y créditos vinculados

Una de las irregularidades más graves identificadas son los préstamos realizados a empresas vinculadas a los propietarios del banco, que superaron largamente los límites normativos establecidos. La ley paraguaya permite solo hasta un monto del 20% del patrimonio efectivo, que rondaba los US$ 80 millones. No obstante, se estima que los créditos vinculados alcanzaron la cifra de US$ 628 millones, lo que evidencia un proceso de vaciamiento de recursos significativo.

El economista Ferreira afirmó que el banco pudo operar de esta manera porque contó con el apoyo de los directivos del Banco Central y de la Presidencia de la República. Esta afirmación explica por qué el juicio político contra el presidente Peña se ha vuelto inevitable, ya que se cuestiona la integridad de las decisiones tomadas en los más altos niveles del gobierno durante el auge de Ueno Bank.

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Renuncia del presidente del BCP y reacción política

Ese mismo día de la intervención, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia. Antes de asumir el comando de la institución, Carvallo había dirigido la Financiera Ueno, la firma de origen del banco que fue intervenido. Esta coincidencia biográfica ha reforzado las acusaciones de colusión entre el regulador y la entidad fallida. La oposición aprovechó la oportunidad para exigir responsabilidades políticas y legales inmediatas.

En su mensaje de renuncia grabado en video, Santiago Peña no se refirió puntualmente a las acusaciones específicas de corrupción o manipulación. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", expresó el expresidente, quien ahora abandona el cargo sin el apoyo de su propio partido. La nación debe ahora gestionar las consecuencias económicas y buscar una salida política a la crisis institucional provocada por el escándalo.