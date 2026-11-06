Paraguay destituye a Santiago Peña por juicio político tras crisis bancaria

El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña mediante juicio político por la crisis de Ueno Bank, marcando un precedente histórico en la política local.

El Senado de Paraguay aprobó la destitución del presidente Santiago Peña mediante un juicio político, consolidando su salida del poder tras ser declarado culpable de mal desempeño de funciones. Este proceso se enmarca en la profunda crisis desatada por el cierre forzado de Ueno Bank y las serias cuestionamientos sobre los vínculos financieros del mandatario con dicha entidad. Con el voto favorable de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente del país en ser desalojado de la presidencia por esta vía jurídica, siguiendo el precedente del expresidente izquierdista Fernando Lugo.

Mecanismo del juicio político

La resolución del Congreso estableció que Peña no gozará de la inmunidad vitalicia que normalmente concede la Constitución a los expresidentes elegidos democráticamente. El artículo 189 de la Constitución Paraguaya especifica que los expresidentes ostentan la senador vitalicio, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Dado el veredicto actual, esta inmunidad no se aprobará en el Congreso y Peña pierde automáticamente su condición de senador vitalicio. La estructura legal del proceso permitió que la votación procediera independientemente de su asistencia física al recinto legislativo.

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Posiciones y roles de las partes

Santiago Peña no asistió al Legislativo para su defensa, a pesar de haber sido convocado personalmente por las autoridades parlamentarias. En su ausencia, delegó la representación legal en un equipo de letrados especializados. Previamente, en su cuenta de X, el expresidente afirmó que había presentado su renuncia para evitar mayores daños al país y señaló que su presencia no debía ser motivo de división o inestabilidad. Por su parte, los diputados que actuaron como acusadores denunciaron públicamente la pérdida de recursos tras el cierre de Ueno Bank. Estos legisladores calificaron al ahora exmandatario como el mayor defraudador de la historia de la nación y pidieron explícitamente su culpabilidad.

Impacto real de la crisis bancaria

Paraguay entró en una fase de profunda incertidumbre institucional y social después de que el Banco Central (BCP) ordenara un procedimiento de resolución del Ueno Bank. Esta institución financiera operaba en un mercado con 6,1 millones de habitantes y recibió millones de recursos provenientes de entidades públicas durante el mandato del ahora exgobernante. La medida provocó la preocupación inmediata de miles de ahorradores que denunciaron la imposibilidad de acceder a sus fondos propios. Entre los afectados se encontraban depósitos de una de las principales cajas de pensiones del país, lo que exacerbó el descontento social y la presión sobre las instituciones estatales.

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Siguientes pasos y consecuencias políticas

En un mensaje posterior a la votación, Santiago Peña instó a los ciudadanos paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza en el sistema. La destitución de Peña tiene consecuencias políticas y personales inmediatas, marcando un hito sin precedentes en la estabilidad gubernamental reciente. Al perder su estatus de senador vitalicio, el expresidente queda sujeto a un nuevo capítulo en su trayectoria política y legal. El vacío de poder generado por esta decisión requiere una articulación rápida por parte de las fuerzas políticas para garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad económica en medio de la recuperación del sector financiero.