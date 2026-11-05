Paraguay: Congreso rechaza renuncia de Peña y avanza juicio político por crisis bancaria

El Congreso de Paraguay bloquea la renuncia de Santiago Peña para permitir un juicio político por el escándalo del Ueno Bank, evitando su inmunidad legislativa y abriendo una crisis institucional sin precedentes.

La estabilidad política de Paraguay se ha fracturado definitivamente tras una decisión histórica del Congreso Nacional, que el jueves no dio curso a la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña. Este rechazo institucional, combinado con la apertura simultánea de un juicio político, transforma la salida voluntaria del mandatario en un proceso legal complejo que lo deja expuesto a responsabilidades penales por la intervención del Ueno Bank. La maniobra política ha congelado su estatus presidencial y activado mecanismos de destitución que antes estaban bloqueados.

Rechazo legal evita fuero vitalicio de Santiago Peña

El bloque de la renuncia presidencial surge directamente de la estrategia jurídica emprendida por legisladores opositores y sectores internos del oficialismo. Al negarse a aceptar la dimisión, el Congreso impide que Peña acceda automáticamente al cargo de senador vitalicio, una vía constitucional que le otorgaría inmunidad contra procesos penales ordinarios. Esta decisión técnica elimina el escudo legal que hubiera protegido al expresidente de la investigación judicial liderada por la Fiscalía General de la Nación sobre sus presuntas responsabilidades en la crisis financiera.

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Crisis Ueno Bank y impacto en tres millones de clientes

El detonante inmediato de este colapso político fue la intervención del Ueno Bank, una de las instituciones financieras más grandes del país, ordenada por el Banco Central de Paraguay. La autoridad monetaria detectó que la entidad no cumplía con los mínimos legales de solvencia requeridos, lo que provocó un pánico generalizado. Cerca de tres millones de clientes se quedaron sin acceso inmediato a sus depósitos bancarios, generando una ola de protestas sociales que obligaron a la presencia de fuerzas de seguridad en las calles de Asunción y otras ciudades principales.

Desafiliación política del Partido Colorado y Horacio Cartes

La posición del propio partido gobernante, el Partido Colorado, marcó un giro decisivo en la dinámica parlamentaria. Aunque inicialmente algunos legisladores del oficialismo apoyaron la renuncia, la intervención del expresidente Horacio Cartes, líder máximo de la colectividad y mentor político de Peña, cambió el rumbo. Cartes anunció su apoyo firme al juicio político, lo que dejó al presidente en un aislamiento político total. Esta ruptura interna facilitó que la Cámara de Diputados y el Senado ratificaran la apertura del proceso de destitución, priorizando la búsqueda de justicia sobre la protección partidaria.

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Compromiso de defensa y responsabilidades pendientes

En medio de la tensión, Santiago Peña utilizó la plataforma X para confirmar su presencia en el proceso legislativo. El mandatario declaró que colaborará plenamente con las instituciones competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales. Su mensaje enfatizó la necesidad de que quienes infringieron la ley respondan ante la Justicia, mientras esperaba la resolución final del Congreso. Este posicionamiento estratégico busca presentar su defensa dentro del marco del juicio político, en lugar de retirarse bajo el amparo de una renuncia aceptada.

Consecuencias jurídicas y horizonte político futuro

El análisis del historiador Fabián Chamorro destaca que la decisión del Congreso elimina cualquier posibilidad de que Peña mantenga sus fueros de inmunidad. Al optar por la continuidad del juicio político, se facilita que sea acusado formalmente por sus presuntas responsabilidades en el caso Ueno Bank sin necesidad de iniciar un procedimiento de desafuero. Este escenario jurídico redefine el horizonte de la crisis, pues Peña quedará expuesto a un posible procesamiento penal directo tras dejar la Presidencia de la República, marcando un precedente histórico en la gobernanza paraguaya.