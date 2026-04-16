Paradoja en la Construcción Española: Más Empleo, Más Escasez de Mano de Obra

El sector de la construcción en España enfrenta una grave escasez de mano de obra, a pesar de contar con un número récord de afiliados. Esta brecha, estimada en 700.000 albañiles, amenaza proyectos cruciales y eleva los costos de la vivienda, exacerbada por el envejecimiento de la plantilla, la insuficiente incorporación de jóvenes y la demanda impulsada por los fondos europeos Next Generation. Se exploran estrategias como el aumento salarial, la atracción de talento de otros sectores y la incorporación femenina y la construcción industrializada para mitigar el problema.

El sector de la construcción en España se encuentra inmerso en una paradoja compleja y alarmante: a pesar de registrar un número sin precedentes de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, la falta de profesionales cualificados es más acuciante que nunca. Las estimaciones más recientes apuntan a un déficit que podría rondar los 700.000 albañiles y otros oficios esenciales.

Esta brecha de talento no solo pone en riesgo la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo de vital importancia para la economía nacional, sino que además ejerce una presión alcista constante sobre el mercado inmobiliario, elevando los precios de la vivienda a un ritmo insostenible para muchas familias. El problema de la escasez de mano de obra en la construcción no es una cuestión reciente; sin embargo, su intensidad se ha agudizado de manera considerable en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales cuellos de botella para la actividad económica del país. Un informe de BBVA Research ha confirmado que la construcción es precisamente el sector donde se ha observado el crecimiento más pronunciado en el número de vacantes sin cubrir, llegando a cuadruplicarse desde el año 2016. Actualmente, la falta de personal cualificado se ha erigido como el factor más determinante que limita el desarrollo de nuevas construcciones y proyectos, superando incluso a otras preocupaciones como las dificultades de acceso a la financiación o la disponibilidad y el coste de los materiales de construcción. La situación se ve agravada por una causa estructural de larga data: el envejecimiento progresivo de la plantilla actual. Los datos revelan que más del 55% de los trabajadores del sector tienen edades superiores a los 45 años. En oficios particularmente especializados y de alta demanda, como la albañilería, este porcentaje se eleva aún más. Paralelamente, la incorporación de trabajadores jóvenes al sector sigue siendo insuficiente para compensar el ritmo de jubilación y salida de profesionales con experiencia y conocimientos consolidados, lo que dificulta enormemente el necesario relevo generacional. Si bien la inmigración ha comenzado a ofrecer un alivio parcial a esta tendencia, su contribución aún no es suficiente para contrarrestar la salida de profesionales veteranos del mercado laboral de la construcción. A este panorama de escasez estructural se suma un factor coyuntural de gran peso: la influencia decisiva de los fondos europeos Next Generation. El año 2026 se perfila como un punto crítico para la ejecución de numerosos proyectos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Estos proyectos, que abarcan áreas clave como la rehabilitación energética de edificios, la promoción de vivienda asequible y la modernización de infraestructuras, están disparando la demanda de mano de obra especializada en un momento en que la oferta disponible es manifiestamente insuficiente. Este desajuste entre oferta y demanda tiene consecuencias directas y palpables en la economía del sector. Los costes de construcción han experimentado un incremento significativo, registrando un aumento del 5,4% a principios de 2026, una subida que se atribuye en gran medida, aunque no exclusivamente, a la escasez de personal cualificado y la competencia por atraer talento. Este fenómeno se suma a las tensiones geopolíticas globales que han provocado el encarecimiento de las materias primas, elevando los precios entre un 9% y un 12%. El resultado combinado de estos factores es un encarecimiento generalizado de los procesos constructivos, lo cual, inevitablemente, termina por trasladarse al precio final de las viviendas, impactando directamente en el bolsillo de los compradores y dificultando el acceso a la propiedad. Con el objetivo de paliar esta falta de personal y atraer nuevos talentos, el sector de la construcción está intentando mejorar su atractivo, especialmente a través de la mejora de las condiciones salariales. En la actualidad, el salario base más bajo en el sector de la construcción se sitúa alrededor de los 20.300 euros anuales, una cifra que se encuentra considerablemente por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en España, fijado en 17.094 euros anuales. Para profesionales con mayor cualificación y experiencia, como los oficiales de primera, las retribuciones pueden ascender hasta superar los 28.000 euros anuales, especialmente cuando se incluyen complementos salariales por transporte, antigüedad o pagas extraordinarias. Esta ventaja salarial se presenta como uno de los principales argumentos para intentar atraer trabajadores procedentes de otros sectores. Sin embargo, el problema no se limita únicamente a la compensación económica. Influyen también otros factores de gran relevancia, como la dureza y las condiciones físicas del trabajo en obra, la falta de programas de formación especializada y una percepción social que, durante años, ha restado atractivo a estos oficios manuales y técnicos. Para revertir esta tendencia negativa, el sector está explorando activamente nuevas vías y estrategias. Una de estas vías prometedoras es la incorporación de la mujer al sector de la construcción, un colectivo que está ganando peso de forma sostenida. En 2025, se alcanzó un hito histórico con 166.833 mujeres afiliadas, representando el 11,5% del total, y lo que es más importante, con una tasa de crecimiento en su incorporación que supera a la de los hombres. Otra estrategia clave reside en el impulso de la construcción industrializada, un modelo que traslada una parte significativa del trabajo a fábricas, permitiendo optimizar los procesos y reducir los tiempos de obra hasta en un 60%. Además, estos entornos de trabajo fabril suelen ofrecer condiciones más estables y seguras. A pesar de estos avances y esfuerzos por dinamizar el sector, el desequilibrio entre la demanda y la oferta de mano de obra persiste. Con más de 1,4 millones de afiliados, el sector de la construcción sigue siendo un pilar fundamental de la economía española, generando empleo y riqueza. No obstante, su capacidad para responder de manera efectiva a la creciente demanda de proyectos y edificaciones está seriamente comprometida. La escasez de mano de obra en la construcción ha trascendido el ámbito estrictamente sectorial para convertirse, cada vez con mayor relevancia, en un factor determinante para comprender por qué los precios de la vivienda en España continúan su escalada alcista





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