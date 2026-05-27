Parada Torres: un bar dentro de un mercado en el corazón de Barcelona

Los dueños del triestrellado barcelonés Cocina Hermanos Torres, Sergio y Javier Torres, han anunciado su intención de abrir un bar dentro del Mercado de Santa Caterina, aliados con Pantea Group. El espacio de 440 metros cuadrados con capacidad para 160 comensales asume un modelo de bar que no puede obviar su ubicación dentro de un mercado.

A mediodía, los dueños del triestrellado barcelonés Cocina Hermanos Torres , Sergio y Javier Torres, anunciaron su intención de abrir un bar dentro del Mercado de Santa Caterina, aliados con Pantea Group , que ya es su socio en Eldelmar, otro proyecto de los gemelos en el Puerto Olímpico.

El espacio de 440 metros cuadrados con capacidad para 160 comensales, asume efectivamente un modelo de bar que no puede obviar su ubicación dentro de un mercado, así como una gran barra abierta es el eje central de Parada Torres. De paso, el propio nombre del proyecto apela a los espacios habituales de un mercado: las paradas o los puestos.

Los hermanos Torres definen así una realidad: lo bien que se ha conservado y, si no, recuperado o reeditado el modelo de bar en la hostelería barcelonesa. Tapas, platillos y raciones de corte tradicional o, como definen los hermanos cocineros, "una cocina popular, donde el producto y la técnica se ponen al servicio de una experiencia muy cercana". Parada Torres es un bar dentro de un mercado concebido de manera relajada en la forma de comer y cocinar.

La carta en Parada Torres se sucede con Croquetas de jamón de bellota, Torreznos de Soria, Tortilla de patata hecha al momento, Ensaladilla de lubina en escabeche, Escalivada a la brasa o Esqueixada de bacalao. Además, con la intención de adaptarse a la vida del mercado y la temporalidad de los productos despachados en esta plaza, buscan que el cliente pueda dentro de un horario bastante amplio y continuado "compartir para probar muchas cosas y disfrutar".

La carta en todo caso puede adaptarse en parte a cada momento del día. Los chefs, que solían ir con su abuela Catalina -cocinera en el barrio- a este mercado prosiguen con este proyecto su intención de abrir un bar dentro del Mercado de Santa Caterina





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