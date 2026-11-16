Parálisis aérea en EE.UU.: Más de 1 millón varados tras colapso de la FAA

El colapso de la red de la FAA deja a más de un millón de viajeros varados dos semanas antes del Día de Gracias. Sean Duffy exige US$50.000 millones para la modernización urgente del sistema de control aéreo tras el fallo técnico.

Más de 1 millón de personas quedaron varadas en aeropuertos de todo el país el viernes 14 de noviembre de 2026, tras la decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de dejar en tierra todas las aeronaves. Esta interrupción, justificada por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad, afecta a la aviación civil estadounidense apenas dos semanas antes del inicio de la temporada de viajes más alta del año, la del Día de Gracias.

Se trata de la segunda ocasión desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en que la FAA ordena una suspensión nacional de vuelos. El comunicado oficial indicó que la medida era necesaria para garantizar la seguridad operativa, generando un caos logístico inmediato que obliga a las aerolíneas a reposicionar tripulaciones y aviones en tiempo récord.

Also read Paralización nacional de vuelos: Fallo tecnológico de la FAA despliega caos en EE.UU.

Origen del fallo en la modernización

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló durante una conferencia de prensa el fin de semana que el colapso está vinculado a tareas de mantenimiento rutinario en una ubicación remota de la agencia. La empresa contratista L3Harris estaba reemplazando líneas de telecomunicaciones antiguas de cobre por fibra óptica moderna cuando ocurrió la interrupción, aunque aún no se ha determinado si la causa fue un error humano o un equipo defectuoso durante el proceso de cambio.

Rebecca Guy, directora encargada de Tecnología de la FAA, explicó que el sistema recibió señales de dos dispositivos a una velocidad anormalmente alta, generando 1.000 conexiones cada cuatro o cinco segundos. Para estabilizar la red, los operadores desactivaron inmediatamente ambos dispositivos y, como medida de precaución, apagaron aproximadamente 60 enrutadores similares en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo.

Advertisement

Presión política por fondos de modernización

Duffy utilizó la crisis para reiterar su solicitud al Congreso de Estados Unidos de US$50.000 millones, un aumento desde la cifra previa de US$30.000 millones, destinada a completar la modernización del sistema. La agencia ha estado trabajando en esta actualización desde al menos 2025, cuando el Departamento de Transporte anunció la necesidad de reemplazar el cableado de cobre obsoleto con el apoyo bipartidista, un proyecto que ha sido objeto de frustración política por su lentitud.

El Secretario de Transporte afirmó que la transición hacia la nueva tecnología es una necesidad estratégica de resiliencia y no una decisión basada en el gasto. Ante la pregunta de la periodista Kristen Holmes de CNN, Duffy admitió que sin una decisión clara del Congreso y el pueblo estadounidense para continuar la construcción de la infraestructura, la situación podría repetirse en el futuro.

Impacto en la temporada de viajes

La Administración de Seguridad del Transporte ha anunciado que espera examinar potencialmente a más de 3 millones de pasajeros en todo el país durante la inminente temporada del Día de Gracias. Los viajeros son instados a tener extrema precaución al realizar planes de viaje, ya que los funcionarios de aviación no pueden garantizar que este tipo de perturbaciones no vuelvan a ocurrir mientras persistan las deficiencias del sistema.

El colapso ha exacerbado las críticas hacia la gestión actual, con figuras como Dave Riley, un controlador de tráfico aéreo con más de 30 años de experiencia, expresando escepticismo sobre la existencia de una solución definitiva a corto plazo. La FAA, bajo la dirección de Bryan Bedford, sigue investigando la causa raíz del problema mientras busca asegurar la operación del espacio aéreo nacional.