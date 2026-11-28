Descubre la oferta de Sport Life Ibérica para una experiencia invernal en el Pirineo. Incluye iglú, rutas nocturnas, cenares y alojamiento Tented Camp por 390 euros.

Una nueva propuesta turística transforma los paisajes del Pirineo en un escenario de lujo invernal con un coste fijo de 390 €. Esta experiencia, diseñada para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza, combina actividades extremas como la conducción de motos de nieve y trineos 4x4 con momentos de alta gastronomía y descanso exclusivo.

El itinerario comienza con una ruta nocturna en moto de nieve 4x4, un recorrido bajo el cielo estrellado donde la luna ilumina los senderos nevados. Este inicio nocturno sirve como preludio para una actividad manual y colaborativa: la construcción colectiva de un iglú. Este paso transforma a los participantes de meros turistas en creadores activos del refugio donde pernoctarán, añadiendo un componente de aventura y logro personal al viaje.

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La Experiencia Gastronómica y Alojamiento

La velada continúa con una cena que prioriza la calidad sobre la cantidad, utilizando los mejores productos de la zona. Este detalle culinario es fundamental para entender la propuesta de valor, que busca resaltar las cualidades autóctonas del entorno pirenaico. El alojamiento se realiza en un exclusivo Tented Camp, una estructura que ofrece el confort de un hotel de alta gama integrado armoniosamente en el paisaje natural.

La jornada inicia con un desayuno completo que recupera la energía gastada en las actividades nocturnas. El Tented Camp no es solo un lugar para dormir, sino el centro operativo para la siguiente fase de la aventura, permitiendo a los huéspedes despertar directamente dentro del entorno que han estado explorando durante la noche anterior.

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La propuesta de Sport Life Ibérica S.A.U. enfatiza la exclusividad del lugar, calificando el entorno como uno de los más mágicos del Pirineo. La combinación de elementos rústicos, como el iglú, con servicios premium, como el campamento de lujo, crea un contraste que define la esencia de esta escapada de invierno diseñada para cumplir un sueño específico de turismo activo.

Actividades Diurnas y Logística de la Oferta

La segunda parte del día está dedicada a la exploración a plena luz del sol. Los participantes se embarcan en una espectacular ruta diurna en moto de nieve 4x4, nuevamente aprovechando la capacidad todoterreno de los vehículos para acceder a zonas remotas o de difícil acceso. Esta actividad se complementa con paseos en raquetas de nieve, una modalidad más tranquila que permite observar la flora y fauna local con detalle.

Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el CIF A-82090952, es la entidad responsable de gestionar y comercializar esta experiencia. Su domicilio social se encuentra en la calle Nestares 20, en el código postal 28045 de Madrid. Los clientes pueden contactar con la compañía a través del teléfono 913470100 o mediante el correo electrónico sportlifeiberica@slib.es para cualquier consulta sobre la disponibilidad o características del paquete.

Para asegurar la calidad de la experiencia y la privacidad de los clientes, la empresa aplica estrictas normas de protección de datos. Los usuarios deben proporcionar información personal, incluyendo nombre, apellidos, dirección y datos de contacto, para formalizar la reserva. Este proceso es independiente del consentimiento para el marketing electrónico, permitiendo a los clientes controlar si desean recibir información publicitaria de terceros.

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Los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos pueden ejercerse contactando al Delegado de Protección de Datos de la compañía. Sport Life Ibérica S.A.U. mantiene las datos bloqueados durante un máximo de cinco años tras el tratamiento para cubrir eventuales responsabilidades legales. Esta estructura logística garantiza que la experiencia en el Pirineo sea segura, profesional y memorable para todos los participantes.