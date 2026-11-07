Papa Leon XIV visita Uruguay en Estadio Centenario con mas de 60 mil fieles

El Papa Leon XIV lideró una vigilia en el Estadio Centenario de Montevideo ante 60.000 personas, marcando el inicio de su gira por America Latina con mensajes de unidad y esperanza.

El pontífice encabezó una vigilia masiva en el Estadio Centenario de Montevideo el sábado 7 de noviembre de 2026, convocando a unas 60.000 personas en el segundo día de su histórica primera gira por América Latina. Este evento deportivo, que por segunda vez en la historia recibió a un sumo pontífice católico, marcó el cierre de una jornada intensa que comenzó en la ciudad de Paysandú y continuó en los barrios más vulnerables de la capital uruguaya. La presencia del Papa León XIV en el país, reconocido como el más secular de América, busca inspirar un mensaje de unidad y esperanza para la región.

Alentamiento a fieles en Montevideo

Isaac, un asistente presente en la fila de entrada al estadio, describió la gira del pontífice como una gracia muy grande y destacó que el mensaje busca motivar a la sociedad. Considera que las palabras del Papa pueden cambiar muchas realidades y ofrecer una palabra de esperanza especialmente para las familias que no pudieron estar presentes. Isaac recordó que Juan Pablo II ya había visitado este mítico recinto durante su segundo viaje al país en 1988, lo que subraya la relevancia de la visita actual.

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Anabel, acompañada por sus amigas, expresó su emoción por la visita en un país con poca práctica católica, calificando el acto como una fuente de movimiento y esperanza. Mientras esperaba, el grupo cantaba una tonada repetida por muchos asistentes que anunciaba una gran alegría. Lucas, otro joven presente, afirmó que el Papa representa un nuevo tiempo de esperanza para los cristianos y gente de fe, deseando que su mensaje de amor llegue a todo el Uruguay y no solo a los creyentes.

Visitas a Paysandu y Casavalle

La agenda del sábado 7 de noviembre de 2026 incluyó una misa en la ciudad de Paysandú, donde el Papa resaltó símbolos locales como el puente que une la ciudad con Argentina y los palmares que resisten los vientos. También utilizó el mate como ejemplo de familiaridad, amistad y encuentro, explicando que esta tradición enseña a compartir. Estas acciones buscaban conectar con la identidad cultural del lugar y destacar la importancia de la cohesión social en la región fronteriza.

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Posteriormente, el pontífice visitó Casavalle, uno de los barrios más pobres y con mayores problemas de violencia en Montevideo. Esta zona es la más carenciada de la capital de un país donde la pobreza infantil triplica la de los adultos, según datos oficiales. El barrio presenta una tasa de homicidios de aproximadamente 44 por cada 100.000 habitantes, cifra que representa el triple del promedio de la capital según datos del Ministerio del Interior de 2025.

Testimonios de superación social

Durante su estadía, el Papa escuchó testimonios de personas afectadas por la violencia y la pobreza, destacando el rol de las obras sociales de la Iglesia. Katherine, víctima de violencia y abuso, relató cómo el Movimiento Tacurú le brindó una oportunidad laboral y apoyo emocional que le permitieron rearmarse. Este programa de la Iglesia Católica en Uruguay es conocido por su gran alcance en la integración social de personas en situación de vulnerabilidad.

Un padre también compartió su experiencia al explicar que su hijo pequeño estuvo a punto de morir pero se recuperó tras encomendarse a Dios. Estos relatos personales se entrelazaron con la visita oficial del Papa León XIV junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante el evento de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo el viernes anterior. La gira busca fortalecer lazos y promover valores de solidaridad en medio de desafíos sociales complejos.