Papa Leon XIV culmina gira sudamericana contra la desigualdad

El Papa Leon XIV concluyo su viaje por Uruguay, Argentina y Peru con mensajes firmes sobre justicia social y fe.

El Papa Leon XIV culminó este lunes su gira sudamericana que abarcó tres naciones con realidades socioeconómicas muy distintas. Durante el periplo, el pontífice se centró en acercar la Iglesia a las periferias sociales sin ignorar los debates políticos locales. Desde Uruguay hasta el regreso a Perú, dejó claros mensajes contra la desigualdad y la polarización regional.

Visita a Uruguay y desafio secular

La primera etapa del viaje comenzó el viernes 6 con una escala en Uruguay, un país secular con la menor tasa de católicos de América Latina. Leon XIV buscó interpelar a la sociedad sobre convivencia y educación, visitando Casavalle, uno de los barrios más pobres de Montevideo. En Plaza Independencia instó a no cansarse de transmitir la fe ante las autoridades locales.

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El pontífice evitó disputas de poder y se centró en problemas compartidos como la salud pública. Citó al prócer uruguayo José Gervasio Artigas para recordar la necesidad de rendir cuentas. En su despedida, el Papa elogió el corazón generoso del pueblo uruguayo y llevó a los fieles en su corazón tras la misa en la catedral de la Virgen de los Treinta y Tres.

Masividad en Argentina y apoyo social

La llegada a Buenos Aires marcó un contraste fuerte en cuanto a la cantidad de gente reunida. El Papa utilizó esta audiencia masiva para pedir por los desamparados y reforzar el vínculo con los más vulnerables. La respuesta popular evidenció la cercanía que busca proyectar la Iglesia bajo su mandato desde el inicio de su pontificado.

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Regreso sentimental y llamado biblico

El viaje concluyó en Perú con un ambiente cargado de sentimentalismo y devoción popular. Leon XIV aprovechó esta etapa para instar a los fieles a expandir el mensaje de la Biblia en sus comunidades. Los discursos finales subrayaron la importancia de no delegar la responsabilidad de la fe en instituciones lejanas.

Esta gira demostró la estrategia del Papa para mantener un diálogo directo con la realidad latinoamericana. Los mensajes contra la indiferencia religiosa y la exclusión social marcaron el tono de toda la visita. Los líderes de los tres países recibiron al pontífice con protocolos adaptados a sus contextos nacionales.

Impacto en la sociedad religiosa

Las intervenciones del Papa generan un debate continuo sobre el rol de la Iglesia en la esfera pública. Los defensores de la laicidad y los sectores religiosos encuentran puntos de encuentro en los temas de justicia social. La figura de Leon XIV sigue siendo un referente moral en la región sudamericana.

El pontífice dejó claro que la autoridad debe servir al bien común dentro del orden jurídico. Este principio fue la base de sus charlas con líderes políticos y ciudadanos comunes. La historia recuerda estas visitas como momentos clave para la cohesión social y espiritual del continente.