Papa León XIV llega a Uruguay con mensaje de unidad y justicia social

El Papa León XIV inició su gira latinoamericana en Montevideo, instando a la atención de los vulnerables y destacando la unidad frente a la pobreza y la exclusión social.

El Papa León XIV aterrizó la tarde de este viernes en Montevideo, Uruguay, dando inicio oficial a su primera gira apostólica por América Latina desde el comienzo de su pontificado en 2025. Tras arribar al aeropuerto internacional de Carrasco, el pontífice fue recibido por altas autoridades gubernamentales y religiosas antes de trasladarse en cortejo oficial hasta el centro histórico de la capital uruguaya.

Llegada histórica y bienvenida oficial

La procesión terrestar recorrió las calles de la ciudad capital hacia la emblemática Plaza Independencia, donde multitudinarias multitudes se habían congregado desde temprano para saludar al nuevo sumo pontífice. Los fieles agitaban banderas del Vaticano, de Uruguay y de otras naciones, mientras entonaban cánticos de apoyo y alegría, como el popular grito: '¡Papa León, te queremos un montón!'.

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Esta visita constituye el primer escalón de un periplo regional que también incluirá escalas en Argentina y Perú, consolidándose como un evento diplomático y espiritual de gran trascendencia para la región. La presencia del Papa en suelo uruguayo marca el inicio de una agenda intensa que se extenderá hasta el 17 de noviembre, con el objetivo de fortalecer los lazos eclesiales y promover mensajes de fraternidad continental.

Díalogos sobre democracia y vulnerabilidad

En su discurso inaugural frente a la plaza central, el Papa León XIV enfatizó la necesidad crítica de brindar la atención debida a las personas que sufren debido a enfermedades, pobreza, desempleo o exclusión social. El pontífice utilizó estas palabras como marco central para su intervención, buscando destacar la responsabilidad moral de las sociedades modernas hacia sus miembros más frágiles y marginados.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabezó la ceremonia de bienvenida oficial, agradeciendo al Papa la visita a su país como primera escala en su gira latinoamericana. Orsi aseguró que Uruguay busca promover activamente el respeto a la diversidad y la persecución de objetivos comunes, presentando su nación como un ejemplo de convivencia pluralista.

El mandatario uruguayo destacó que en la Plaza Independencia se observa una pluralidad de voces y visiones, afirmando que, a lo largo de los años, se ha aprendido a transformar diferencias y posiciones contrapuestas, por momentos muy duras, en un espacio común donde hacer crecer la justicia y la fraternidad. Su intervención subrayó la importancia de poner el desarrollo humano integral como horizonte de toda opción política.

Reflexión personal y desafíos de salud pública

El Papa León XIV hizo eco de estos ideales celebrando el 40 aniversario de la democracia continua de Uruguay en 2025, al tiempo que marcó como prioridades la unidad entre los seres humanos y la protección de los vulnerables. El pontífice explicó que otras formas de sufrimiento se manifiestan en el cuerpo o en las condiciones de vida, citando explícitamente la enfermedad, la discapacidad, el dolor físico, la pérdida de autonomía, la pobreza, la falta de trabajo o la exclusión como factores que hacen especialmente necesaria la ayuda de los demás.

El líder religioso compartió abiertamente sus recientes experiencias personales, revelando que sus problemas de salud, que incluyeron una cirugía para extirpar un tumor canceroso de un pulmón, lo han hecho reflexionar más sobre el tema de la atención médica. Esta intervención puso en duda temporalmente su gira, pero ahora sirve como testimonio de empatía con quienes carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir tratamientos necesarios.

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El Papa León XIV afirmó que procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad. Reiteró que la atención debida a quienes sufren compromete a toda la familia humana, instando a los presentes a fortalecer lo que une y a renovar la confianza con la que se afrontan las dificultades.

Cronograma de actividades y próximos destinos

Después de su mensaje principal, el Papa sostuvo un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi, seguido de una reunión programada con obispos, sacerdotes y seminaristas. Esta agenda consolida la jornada del primer día de su estancia, que durará tres días completos en territorio uruguayo antes de su traslado a la siguiente destinación.

Para el sábado, el Papa tiene programadas actividades específicas en la ciudad de Paysandú y retornará a Montevideo, manteniendo un ritmo elevado de encuentros con diversas capas de la sociedad y la jerarquía eclesiástica. Estas actividades buscan profundizar el impacto espiritual y social de su visita en las provincias interiores y la capital.

El domingo, el Papa León XIV presidirá una misa solemne y almorzará con los obispos locales, marcando el cierre de su etapa en Uruguay. Posteriormente, se desplazará hacia Argentina, donde se mantendrá hasta el miércoles, fecha en la que partirá hacia Perú, un país donde fue obispo y al que lo unen más de dos décadas de trabajo religioso, concluyendo así su extenso periplo por el subcontinente americano.