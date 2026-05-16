Papa León XIV insta a los bancos a no abandonarse al friol de los algoritmos y seguir teniendo presencia humana

El papa León XIV recordaba a los bancos que detrás de los números hay personas y familias que necesitan ayuda y les instaba a no abandonarse al friol del algoritmo y seguir teniendo presencia humana. Afirmaba que los bancos pueden influir enormemente en la evolución estructural de una sociedad e incluso en su desarrollo cultural y por eso su presencia es tan valiosa.

El papa León XIV recordaba este sábado a los bancos que detrás de los números hay personas y familias que necesitan ayuda e instaba a que no se abandone a la frialdad del algoritmo y siga habiendo presencia de personas dispuestas a escuchar .

No se trataba de capital, sino de personas, dijo al recibir en el Vaticano en audiencia a representantes de varias entidades bancarias italianas. Y agregó que en un contexto donde las herramientas altamente informatizadas imponen mediaciones cada vez más elaboradas y artificiales en las relaciones interpersonales, ustedes, herederos de una gran tradición de atención humanitaria, están llamados a garantizar que quienes acceden a sus servicios no se sientan abandonados a la frialdad de los sistemas algorítmicos.

En los bancos siga habiendo la presencia de personas dispuestas a escuchar y deseosas de hacer el bien. Afirmó además que los bancos pueden influir enormemente en la evolución estructural de una sociedad e incluso en su desarrollo cultural y por eso su presencia es tan valiosa: para recordar a quienes recurren con demasiada facilidad a valores puramente materiales, confundiendo fines y medios en la vida, que incluso en el ámbito financiero, las personas deben estar siempre en el centro.

Manteniendo viva su vocación como organizaciones de ayuda mutua y orientando siempre sus esfuerzos hacia una ética de solidaridad, en su discurso también pidió a las entidades bancarias que informen y capaciten a las personas y los entornos en los que operan para que utilicen los recursos con sabiduría y ética apropiada, combinando sensibilidad, inteligencia, honestidad y caridad





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