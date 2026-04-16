Papa León XIV insta a la paz y la transformación en Camerún ante el conflicto en Bamenda

El Papa León XIV visitó Bamenda, Camerún, centro del conflicto anglófono, donde abogó por la paz, la dignidad humana y la erradicación de la pobreza y la corrupción. Advirtió contra la mezcla de fe y esoterismo, y llamó a un cambio urgente en la historia del país.

El papa León XIV visitó Bamenda , en la región anglófona de Camerún , epicentro del conflicto interno que azota al país. En un encuentro por la paz con la comunidad local, celebrado en la catedral de San José, Su Santidad reflexionó sobre los desafíos que debilitan la dignidad humana y los derechos fundamentales. Señaló la persistencia de formas de pobreza, exacerbadas por la crisis alimentaria actual, y la corrupción moral, social y política, especialmente ligada a la gestión de la riqueza, que obstaculiza el desarrollo institucional.

La violencia y el odio, alimentados por discursos de división, también fueron mencionados como factores destructivos para una sociedad que aspira a la paz y el respeto mutuo. El Santo Padre enfatizó que estos males erosionan los cimientos de cualquier sociedad que se precie de ser justa y respetuosa con la dignidad intrínseca de cada persona, impidiendo la consolidación de un orden social basado en la fraternidad y la solidaridad.

Sin embargo, el discurso de Su Santidad León XIV no estuvo exento de optimismo y esperanza. Dirigiéndose a los fieles reunidos, el Papa instó a un cambio profundo y transformador en la historia del país. La urgencia de este cambio fue palpable en sus palabras: hoy, y no mañana; ahora, y no en el futuro. Este llamado a la acción busca movilizar a la población para construir un futuro más justo y equitativo, donde los principios de dignidad y derechos fundamentales sean la piedra angular.

En este contexto, el Papa también advirtió sobre el engaño de aquellas sendas que intentan mezclar la fe católica con creencias esotéricas o gnósticas, a menudo impulsadas por fines políticos y económicos. Enfatizó la pureza de la doctrina católica y la necesidad de no diluirla con prácticas que puedan desvirtuar su mensaje de salvación y amor.

Previo a su encuentro en la catedral, el Papa Prevost (Nota: Parece haber una confusión en el texto original, asumiendo que se refiere al Papa León XIV) había participado en un encuentro por la paz con la comunidad local de Bamenda. Bamenda, situada en el norte de Camerún, ha sido particularmente afectada por el conflicto en las regiones anglófonas. Desde 2017, el gobierno camerunés ha librado una guerra civil contra los movimientos secesionistas, que se rebelaron y lanzaron una campaña de guerrilla. Esta guerra civil se estima que ha causado miles de muertes, desplazamientos masivos y una profunda crisis humanitaria.

El Papa León XIV, al visitar esta región, buscó ser un signo de esperanza y un llamado a la reconciliación, ofreciendo un mensaje de paz y unidad en medio de la adversidad. Tras la misa, el Papa regresó a Yaundé para concluir su segunda jornada en Camerún, y posteriormente viajó a otras ciudades y países de África, incluyendo Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, como parte de su gira pastoral. Esta visita subraya la preocupación del Vaticano por las zonas de conflicto y su compromiso con la promoción de la paz y la justicia a nivel mundial.

Las posturas antibelicistas del Papa León XIV han sido claras, haciendo un llamado firme a poner fin a la violencia y a la destrucción.





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