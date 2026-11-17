León XIV discute su recuperación del cáncer, su identidad estadounidense y la doctrina católica en un histórico vuelo desde Lima a Roma.

El papa León XIV realizó una serie de declaraciones reveladoras a bordo del avión papal en su regreso a Roma desde Perú, abordando temas que van desde su identidad nacional hasta su salud y la doctrina de la Iglesia. Durante la rueda de prensa, el pontífice, nacido en Estados Unidos, afirmó que su profunda fe en la democracia es lo que le confiere su identidad estadounidense. Esta visita a Sudamérica concluyó con hitos significativos en Chiclayo y Lima, donde el líder global de los católicos interactuó con fieles y medios internacionales.

Identidad Estadounidense y Fe Democrática

León XIV explicó que, en muchos sentidos, se considera un estadounidense, un aspecto que define su forma de comunicarse directamente con los demás. El papa, que también posee la ciudadanía peruana, declaró a CNN que estaba orgulloso de su herencia y que había votado por correo durante las elecciones intermedias, marcando probablemente la primera vez que un papa participa en unas elecciones seculares y democráticas. Este gesto subraya su conexión con los valores cívicos de su país natal.

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Al hablar de su estilo de comunicación, el pontífice señaló que suele ser directo y decir las cosas como son, una cualidad que atribuye a su crianza en Estados Unidos. Consideró que hablar abiertamente sobre sus problemas de salud es algo más común en la cultura estadounidense que en muchos otros países, incluyendo el Vaticano. Esta transparencia refleja su compromiso con una gestión más abierta de su ministerio y su vida personal.

Recuperación Postquirúrgica y Diagnóstico

El papa León XIV abordó su reciente diagnóstico de cáncer, confirmando que aún no se encuentra al 100 por ciento de su recuperación, aunque se siente bastante bien. El descubrimiento de un tumor en su pulmón durante un chequeo anual de rutina fue una sorpresa, ya que no había experimentado ningún síntoma previo a las pruebas. Esta revelación proporciona claridad sobre su estado de salud reciente y la intervención necesaria para garantizar su bienestar.

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El 13 de octubre, el pontífice se sometió a una cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, un procedimiento del que ha tenido una recuperación satisfactoria hasta la fecha. Atribuyó su capacidad de resistencia a un don del Señor, enfatizando la fortaleza espiritual que ha guíado su proceso de curación. Su declaración busca aliviar las preocupaciones sobre su capacidad para continuar con sus deberes papales sin interrupciones mayores.

Doctrina y Sacerdotes Casados en la Amazonía

En la rueda de prensa de 45 minutos, el papa habló sobre la cuestión de los sacerdotes casados en la Iglesia católica, un tema relevante dado que había visitado la región amazónica de Perú. Una asamblea eclesiástica convocada por el papa Francisco en 2019 había solicitado la ordenación de hombres casados en la Amazonía debido a la grave escasez de clérigos en la zona. Esta discusión refleja los desafíos pastorales en regiones con recursos eclesiásticos limitados.

León XIV afirmó que no realizaría cambios a corto plazo para mantener la unidad de la Iglesia, indicando que la ordenación de casados no es una solución universalmente aceptada. Señaló que no cambiaría la doctrina actual de la Iglesia, pero recalcó que el tema seguía en discusión y que es parte de su ministerio sanar y unir a las personas. Su prioridad ha sido promover la cohesión dentro de la comunidad católica global frente a las divisiones potenciales.

Renuncia Potencial y Futuro Eclesiástico

El pontífice también abordó la posibilidad de firmar una carta de renuncia en caso de quedar incapacitado o caer en coma, un paso que algunos predecesores han tomado. Aunque el derecho canónico contempla tal escenario, León XIV explicó que no veía la necesidad inmediata de hacerlo, considerándolo en el futuro según las circunstancias. Esta posición refleja un enfoque pragmático sobre la continuidad del liderazgo papal en situaciones de crisis de salud.

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El Papa León XIV enfatizó que una parte importante de su ministerio es considerar las prioridades de la Iglesia y decidir cómo avanzar a partir de ahí. Al declarar que el futuro puede traer cambios en la doctrina o la práctica, abrió la puerta a una evaluación continua de las necesidades de la comunidad católica. Estas declaraciones en el vuelo de Lima a Roma establecen un tono de equilibrio entre la tradición y la adaptación pastoral.