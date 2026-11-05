Papa León XIV: Cronología Oficial de su Primer Viaje a Sudamérica en Noviembre 2026

Cronología detallada de la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Incluye salud, agenda oficial y reuniones con mandatarios.

El Papa León XIV inicia este viernes 6 de noviembre una gira histórica por Sudamérica, marcando su primera visita pastoral al continente. El recorrido abarca tres naciones, comenzando en Uruguay, continuando en Argentina y finalizando en Perú, con una duración total de once días hasta el 17 de noviembre.

Resolución de Incertidumbres Sanitarias

El Vaticano confirmó que no existen contraindicaciones médicas para que León XIV viaje a América Latina tras superar una cirugía que eliminó un pequeño tumor canceroso en un pulmón. La decisión se basa en una evolución favorable de su salud y una recuperación que sigue el cronograma previsto, desestimando dudas previas sobre su capacidad para realizar el viaje.

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Cronología de Actividades en Uruguay

La visita oficial comienza el viernes 6 de noviembre con la llegada del pontífice al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco a las 16.30 hora local. Tras una hora de espera para la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y encuentros con autoridades, se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago con obispos y seminaristas.

El sábado 7 de noviembre, León XIV se desplazará a Paysandú para celebrar una misa en el Parque París Londres. Al regresar a Montevideo al mediodía, participará en un encuentro social en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y una reunión con el sector educativo en la Universidad Católica de Uruguay. La jornada concluirá a las 19 horas con una vigilia de oración en el Estadio del Centenario.

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El domingo 8 de noviembre, la agenda pastoral incluye la Santa misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida y Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Tras almorzar con obispos en la casa de acogida Jesús Buen Pastor, el Papa partirá hacia Buenos Aires para llegar alrededor de las 16:30.

Actividades Oficiales en Argentina

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el centro Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole en el Gran Buenos Aires para atender a personas con discapacidad. Posteriormente, oficiará una misa en el Monumento de los Españoles y se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La jornada continuará en el Palacio San Martín con líderes cristianos y tradiciones religiosas, finalizando con las vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Regresará a Buenos Aires para una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. El miércoles 11 de noviembre visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y oficiará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Llegada a Perú y Reuniones Políticas

El miércoles 11 de noviembre, León XIV finalizará su etapa argentina con una ceremonia de despedida en el aeropuerto para volar hacia Lima, Perú. Pasadas las 17 horas, llegará a la base de la Fuerza Aérea del Perú para ser recibido en el Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

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La visita se extenderá con un encuentro de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima. Esta parada cierra la secuencia inicial de actividades de la gira latinoamericana, consolidando el compromiso del Pontífice con las comunidades locales tras su recuperación médica en el Vaticano.