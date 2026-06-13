El papa León XIV se vio obligado a cambiar de avión en Tenerife después de que el vuelo de Iberia que lo transportaba a Roma sufriera un problema técnico. El pontífice y parte de su séquito abandonaron la aeronave y se trasladaron a un avión privado del Rey de España.

El papa León XIV se vio obligado a cambiar de avión en Tenerife después de que el vuelo de Iberia que lo transportaba a Roma sufriera un problema técnico.

El pontífice y parte de su séquito abandonaron la aeronave y se trasladaron a un avión privado del Rey de España. La noticia se desató el caos entre la prensa que viajaba con el papa, que había pagado por asientos de clase económica pero que tenían la oportunidad de conocer al papa a la ida y ofrecerle una rueda de prensa a la vuelta.

Los aviones papales han tenido problemas técnicos en el pasado, pero que un avión que transporta al papa no pueda despegar es algo inaudito. El papa León XIV había visitado España del 6 al 12 de junio y había congregado a multitudes en Madrid, incluyendo cerca de 1,2 millones de personas para la misa y la procesión.

Se convirtió en el primer pontífice en dirigirse al Parlamento español, recibiendo una ovación de siete minutos por parte de representantes de todo el espectro político del país. La gran afluencia de público fue una sorpresa, y el papa declaró a CNN durante el vuelo que sabía que competía con el rapero puertorriqueño Bad Bunny, quien tenía un concierto en Madrid la noche de la llegada de León XIV.

Tras muchas especulaciones sobre una posible vinculación de Bad Bunny con un evento papal, el Vaticano confirmó que ambos mantuvieron una breve reunión a puerta cerrada, aunque no se publicaron fotografías. El momento culminante del viaje tuvo lugar en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, donde el papa celebró una misa y bendijo la torre de Jesucristo, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo.

El papa León XIV es el primer pontífice estadounidense y habla español con fluidez. Su visita a España fue un éxito y se convirtió en un momento histórico para el país. El papa declaró que sabía que competía con Bad Bunny, pero que su objetivo era unir a las personas y no competir con ellos. La visita del papa León XIV a España fue un momento inolvidable y se recordará por mucho tiempo.

El papa cambió de avión en Tenerife después de que el vuelo de Iberia que lo transportaba a Roma sufriera un problema técnico. El pontífice y parte de su séquito abandonaron la aeronave y se trasladaron a un avión privado del Rey de España.

La noticia se desató el caos entre la prensa que viajaba con el papa, que había pagado por asientos de clase económica pero que tenían la oportunidad de conocer al papa a la ida y ofrecerle una rueda de prensa a la vuelta. Los aviones papales han tenido problemas técnicos en el pasado, pero que un avión que transporta al papa no pueda despegar es algo inaudito.

El papa León XIV había visitado España del 6 al 12 de junio y había congregado a multitudes en Madrid, incluyendo cerca de 1,2 millones de personas para la misa y la procesión. Se convirtió en el primer pontífice en dirigirse al Parlamento español, recibiendo una ovación de siete minutos por parte de representantes de todo el espectro político del país.

La gran afluencia de público fue una sorpresa, y el papa declaró a CNN durante el vuelo que sabía que competía con el rapero puertorriqueño Bad Bunny, quien tenía un concierto en Madrid la noche de la llegada de León XIV. Tras muchas especulaciones sobre una posible vinculación de Bad Bunny con un evento papal, el Vaticano confirmó que ambos mantuvieron una breve reunión a puerta cerrada, aunque no se publicaron fotografías.

El momento culminante del viaje tuvo lugar en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, donde el papa celebró una misa y bendijo la torre de Jesucristo, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo. El papa León XIV es el primer pontífice estadounidense y habla español con fluidez. Su visita a España fue un éxito y se convirtió en un momento histórico para el país.

El papa declaró que sabía que competía con Bad Bunny, pero que su objetivo era unir a las personas y no competir con ellos. La visita del papa León XIV a España fue un momento inolvidable y se recordará por mucho tiempo





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